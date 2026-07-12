मोबाइल का हमारी मुद्रा पर असर

क्या आपका फोन भी कर सकता है आपकी मुद्रा को प्रभावित? जानिए इसके संकेत

लेखन सयाली 04:45 pm Jul 12, 202604:45 pm

क्या है खबर?

आजकल मोबाइल का उपयोग करना काफी आम हो गया है। हम दिनभर अपने मोबाइल पर काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल आपकी मुद्रा पर असर डाल सकता है? जी हां, यह सच है। अगर हम लंबे समय तक मोबाइल का उपयोग करते हैं तो हमारी मुद्रा बिगड़ सकती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि मोबाइल का उपयोग करते समय क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए।