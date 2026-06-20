बालों की देखभाल के लिए न अपनाएं ये 5 आम आदतें, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
अच्छे बालों की चाहत में हम कई बार ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। अक्सर हम बालों की देखभाल के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे तर्क यही होता है कि इससे बालों को फायदा होगा। हालांकि, कई बार ऐसा नहीं होता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो बालों की देखभाल करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं।
#1
रोजाना बाल धोना
अगर आप रोजाना बाल धोते हैं तो यह आदत आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकती है। रोजाना बाल धोने से उनमें मौजूद प्राकृतिक तेल कम हो जाते हैं, जिससे बाल सूखे और बेजान दिखने लगते हैं। इसके अलावा बालों की चमक भी खत्म हो जाती है और उनका झड़ना भी काफी बढ़ सकता है। इसलिए, हफ्ते में 2-3 बार ही बाल धोना चाहिए। इसके लिए ठंडे पानी और हल्के शैंपू का इस्तेमाल करें।
#2
गीले बालों में कंघी करना
गीले बालों में कंघी करने से बाल टूट सकते हैं और उनकी बनावट भी खराब हो सकती है। गीले बाल कमजोर होते हैं, ऐसे में उन पर जोर डालने से उनकी जड़ों पर दबाव पड़ता है, जिससे वे टूट जाते हैं। इसके अलावा इससे बालों की प्राकृतिक नमी भी प्रभावित होती है। इसलिए, गीले बालों में कभी भी कंघी न करें। पहले बालों को थोड़ा सुखा लें, फिर कंघी करें।
#3
गर्म पानी से बाल धोना
गर्म पानी से बाल धोना एक गलत आदत है, जो काफी लोगों को सही लगती है। इससे बालों की नमी खत्म हो जाती है और वे सूखे हो जाते हैं। गर्म पानी बालों की जड़ों को कमजोर करता है और उनकी चमक भी कम कर देता है। इसके अलावा इससे बाल टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए, हमेशा बालों को ठंडे पानी से धोएं, ताकि उनकी नमी बनी रहे और वे स्वस्थ रहें।
#4
हेयर ड्रायर का अधिक इस्तेमाल करना
हेयर ड्रायर का अधिक इस्तेमाल करने से बालों की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है और वे सूखे हो जाते हैं। गर्म उपकरणों का अधिक इस्तेमाल करने से बालों की जड़ों पर जोर पड़ता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं। हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर ही इसका उपयोग करें, ताकि आपके बाल स्वस्थ रहें और उनकी चमक बनी रहे। बालों को हवा से ही सूखने दें।
#5
केमिकल युक्त उत्पादों का इस्तेमाल करना
बालों की देखभाल के लिए रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करना भी गलत है। ये उत्पाद भले ही तुरंत असर दिखाएं, लेकिन लंबे समय तक इनके इस्तेमाल से बाल कमजोर हो जाते हैं और उनकी चमक भी चली जाती है। इसलिए, हमेशा प्राकृतिक सामग्री वाले उत्पाद ही चुनें। इनसे आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और उनकी चमक भी बनी रहेगी। इन गलतियों से बचकर आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं।