बालों की देखभाल की नुकसानदायक आदतें

बालों की देखभाल के लिए न अपनाएं ये 5 आम आदतें, हो सकता है नुकसान

लेखन सयाली 05:55 pm Jun 20, 202605:55 pm

क्या है खबर?

अच्छे बालों की चाहत में हम कई बार ऐसी आदतें अपना लेते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। अक्सर हम बालों की देखभाल के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे तर्क यही होता है कि इससे बालों को फायदा होगा। हालांकि, कई बार ऐसा नहीं होता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं, जो बालों की देखभाल करने के बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं।