वजन घटाने की कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही? जानिए इसके छिपे कारण

कई लोग वजन घटाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। इसका कारण यह है कि कई ऐसे छिपे कारण होते हैं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। इन कारणों को नजरअंदाज करने से वजन घटाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे छिपे कारणों के बारे में बताते हैं, जो वजन घटाने में बाधा डाल सकते हैं।

#1 थायराइड की समस्या थायराइड की समस्या एक ऐसी स्थिति है, जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में जरूरी हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है। इससे वजन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर की ऊर्जा का स्तर भी कम हो जाता है, जिससे वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में थकान, उदासी और शरीर का तापमान कम होना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करें।

#2 लंबे समय तक तनाव अगर आप किसी समस्या को लेकर काफी समय से तनाव में हैं तो यह भी वजन घटाने में रुकावट डाल सकता है। लंबे समय तक तनाव में रहने से शरीर में एक विशेष हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त इस हार्मोन के बढ़े स्तर से भूख भी बढ़ती है और आप ज्यादा खाने लगते हैं। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए ध्यान, योग आदि का अभ्यास करें।

#3 इंसुलिन की समस्या इंसुलिन की समस्या एक ऐसी स्थिति है, जिसमें शरीर इस हार्मोन का प्रभाव सही तरीके से नहीं ले पाता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है। इस स्थिति में मधुमेह का खतरा भी बढ़ जाता है। इंसुलिन की समस्या से बचने के लिए शरीर की इस हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने वाले आहारों को अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अतिरिक्त नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें।

#4 आंतों का खराब स्वास्थ्य आंतों का स्वास्थ्य भी वजन कम करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। खराब आंत स्वास्थ्य से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त खराब आंत स्वास्थ्य से पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है, जिससे वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। आंतों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करें, जो आंतों के लिए फायदेमंद हों।