वर्कआउट के बाद चॉकलेट दूध पीना चाहिए या प्रोटीन शेक? जानिए सही विकल्प
क्या है खबर?
वर्कआउट के बाद शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और इसके लिए खाने में ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है, जो शरीर को भरपूर ऊर्जा दे सकें। इसी कारण कई लोग वर्कआउट के बाद चॉकलेट दूध और प्रोटीन शेक का सेवन करते हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच अंतर है और यह जानना जरूरी है कि इनमें से किसका सेवन ज्यादा लाभदायक है। आइए जानते हैं कि वर्कआउट के बाद क्या पीना ज्यादा अच्छा है।
चॉकलेट दूध
चॉकलेट दूध में मौजूद पोषक तत्व
चॉकलेट दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, विटामिन-A, विटामिन-B12 और विटामिन-D जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो इसमें 8 ग्राम प्रोटीन होती है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। चॉकलेट दूध में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह मांसपेशियों के तनाव और चोट को कम करने में भी मदद कर सकता है।
प्रोटीन शेक
प्रोटीन शेक के फायदे
प्रोटीन शेक मुख्य रूप से प्रोटीन से भरपूर होता है और यह शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। प्रोटीन शेक में आमतौर पर मट्ठा प्रोटीन या सोया प्रोटीन होता है, जो मांसपेशियों की मरम्मत और विकास में मदद करता है। यह शेक शरीर की रिकवरी को तेज कर सकता है और आपको अधिक ताकतवर महसूस कराता है। प्रोटीन शेक में आमतौरन उच्च मात्रा में प्रोटीन होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक है।
चयन
चॉकलेट दूध और प्रोटीन शेक में से किसका सेवन करना है बेहतर?
चॉकलेट दूध में प्राकृतिक मिठास होती है, जबकि प्रोटीन शेक में आमतौरन कृत्रिम मिठास होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके अतिरिक्त चॉकलेट दूध में कई विटामिन और खनिज होते हैं, जो शरीर को भरपूर ऊर्जा देने में मदद कर सकते हैं। इस आधार पर चॉकलेट दूध पीना बेहतर है। हालांकि, अगर आप तेजी से वजन घटाने के इच्छुक हैं तो प्रोटीन शेक का चयन करें।
चयन
वर्कआउट के बाद क्या पीना चाहिए?
अगर आप मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए वर्कआउट के बाद चॉकलेट दूध पीना लाभदायक हो सकता है। इसका कारण है कि चॉकलेट दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम मांसपेशियों को मजबूती प्रदान कर सकता है। हालांकि, अगर आप वजन घटाने के लिए वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक पीना अच्छा है। इसका कारण है कि प्रोटीन शेक में कम कैलोरी होती हैं।