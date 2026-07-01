चॉकलेट दूध बनाम प्रोटीन शेक

वर्कआउट के बाद चॉकलेट दूध पीना चाहिए या प्रोटीन शेक? जानिए सही विकल्प

लेखन अंजली 07:10 pm Jul 01, 202607:10 pm

क्या है खबर?

वर्कआउट के बाद शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है और इसके लिए खाने में ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है, जो शरीर को भरपूर ऊर्जा दे सकें। इसी कारण कई लोग वर्कआउट के बाद चॉकलेट दूध और प्रोटीन शेक का सेवन करते हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच अंतर है और यह जानना जरूरी है कि इनमें से किसका सेवन ज्यादा लाभदायक है। आइए जानते हैं कि वर्कआउट के बाद क्या पीना ज्यादा अच्छा है।