शॉर्ट कुर्ती को जींस के साथ स्टाइल करना चाहती हैं? इन बातों का रखें ध्यान

शॉर्ट कुर्तियां आजकल की महिलाओं की अलमारी का अहम हिस्सा बन गई हैं। यह न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिखती हैं। शॉर्ट कुर्ती के साथ जींस पहनना एक बेहतरीन विकल्प है, जो आपको एक स्मार्ट और आकर्षक लुक देता है। आइए जानते हैं कि शॉर्ट कुर्ती को जींस के साथ कैसे स्टाइल करना चाहिए ताकि आपका लुक और भी खास लगे।

#1 हल्के रंग की जींस चुनें शॉर्ट कुर्ती के साथ हल्के रंग की जींस पहनना एक अच्छा विचार हो सकता है। हल्के रंग जैसे सफेद, क्रीम या हल्के नीले रंग की जींस आपके लुक को निखारती है और आपको ताजगी भरा महसूस कराती है। यह मेल न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि आरामदायक भी महसूस करवाती है। हल्के रंग की जींस के साथ आप किसी भी रंग की शॉर्ट कुर्ती पहन सकती हैं।

#2 फिटिंग का ध्यान रखें शॉर्ट कुर्ती के साथ जींस पहनते समय उनकी फिटिंग पर खास ध्यान दें। जींस का फिटिंग सही होना बहुत जरूरी है ताकि आपका लुक बेहतरीन लगे। ढीली जींस पहनने से बचें क्योंकि यह आपके लुक को बिगाड़ सकती है। सही फिटिंग वाली जींस न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगी, बल्कि आपके शरीर की आकृति को भी उभारती है और आपको एक आकर्षक लुक देती है।

Advertisement

#3 प्रिंट्स और डिजाइन का मेल करें अगर आपकी शॉर्ट कुर्ती प्रिंटेड या डिजाइन वाली है तो उसके साथ सादी और हल्के रंग की जींस पहनें। इससे आपका लुक संतुलित रहेगा और कोई भी हिस्सा अधिक भव्य नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए अगर आपकी कुर्ती फूलों के डिज़ाइन वाली है तो उसके साथ नीली या काली रंग की सादी जींस अच्छी लगेगी। इससे आपका पूरा लुक आकर्षक और स्टाइलिश लगेगा, बिना किसी ज्यादा बनावटी प्रभाव के।

Advertisement

#4 गहनों का चयन सोच-समझकर करें शॉर्ट कुर्ती के साथ जींस पहनते समय गहनों का चयन भी अहम होता है। हल्के और सरल गहने जैसे कि छोटे झुमके, एक पतली कंगन या एक साधारण घड़ी आपके लुक को पूरा करते हैं। भारी गहनों से बचें ताकि आपका लुक ज्यादा बनावटी न लगे और संतुलित रहे। सही गहनों का चयन आपके पूरे लुक को खास बना सकता है और आपको एक आकर्षक और स्टाइलिश दिखाता है।