बारिश में भीगकर जूते हो गए हैं गीले? उन्हें सुखाने के लिए अपनाएं ये तरीके

बारिश का मौसम बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कभी-कभी बारिश के कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है गीले जूते। अगर आप बारिश में कहीं जाते हैं और आपके जूते भीग जाते हैं तो इससे आपको असुविधा हो सकती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने गीले जूतों को जल्द सुखा सकते हैं।

#1 अखबार का करें इस्तेमाल अखबार एक बेहतरीन उपाय हो सकता है, जिसे आप गीले जूतों को सुखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अखबार को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर जूतों के अंदर डालें। यह नमी को सोखने में मदद करेगा। कुछ घंटे बाद अखबार को बदल दें और दोबारा डालें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आपके जूते पूरी तरह से सूखे न हो जाएं। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आसानी से उपलब्ध सामग्री से किया जा सकता है।

#2 हवा में सुखाएं अगर आपके पास समय है तो अपने गीले जूतों को हवा में सुखाना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इसके लिए जूतों को किसी हवादार जगह पर रख दें, जहां उन्हें ताजी हवा मिल सके। आप चाहें तो पंखे के नीचे या बालकनी में भी रख सकते हैं। इससे जूते जल्दी सूखेंगे और उनमें से बदबू भी नहीं आएगी। इस तरीके से जूते सूखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है।

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#3 गर्म हवा का करें इस्तेमाल गर्म हवा का इस्तेमाल करके भी आप अपने गीले जूतों को सूखा सकते हैं। इसके लिए बाल सुखाने वाली मशीन का उपयोग करें और इसे हल्के हाथों से पूरे जूते पर चलाएं। ध्यान रखें कि ज्यादा गरम हवा का उपयोग न करें, बल्कि ठंडी हवा पर ही चलाएं ताकि जूते जल न जाएं। इस तरीके से आपके जूते जल्दी सूखेंगे और उनमें से बदबू भी नहीं आएगी। यह तरीका न केवल असरदार है, बल्कि आसानी से अपनाया जा सकता है।

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