घर पर आसानी से बनाया जा सकता है शिया बटर लिप बाम, जानिए तरीका

सबसे पहले एक छोटे बर्तन में शिया बटर और नारियल का तेल डालें और इसे धीमी आंच पर गर्म करें।

जब तक कि यह पूरी तरह से पिघल न जाए तब तक लगातार चलाते रहें। ध्यान रखें कि इसे अधिक गर्म न करें क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं।

जब मिश्रण पिघल जाए तो गैस बंद कर दें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा, जिसमें विटामिन-A और विटामिन-E होंगे।