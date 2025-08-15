त्योहारों पर मेहमानों को परोसें नारियल के दूध से बनने वाली ये 4 स्वादिष्ट मिठाइयां

नारियल का दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जिसे दूध के स्वस्थ विकल्प के रूप में पिया जाता है। यह सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है और डेयरी मुक्त भी होता है। यह दूध विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है, जिससे यह आपके व्यंजनों में पोषण जोड़ सकता है। आप नारियल के दूध का इस्तेमाल करके कई स्वादिष्ट मिठाइयां बना सकते हैं, जिनकी रेसिपी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। ये सभी को बहुत पसंद आएंगी।

#1 नारियल की बर्फी नारियल की बर्फी एक पारंपरिक मिठाई है, जो पूजा-पाठ के दौरान बनती है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले खोया को घी में भूनें, फिर उसमें नारियल का दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी डालकर पकाएं, जब तक मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इस मिश्रण को थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और फिर बर्फी के आकार में काट लें। यह बर्फी त्योहारों पर बनाई जा सकती है और मेहमानों को परोसी जा सकती है।

#2 नारियल की खीर नारियल की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे चखने के बाद आप साधारण खीर का स्वाद भूल जाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर हल्का भून लें। इसके बाद इसमें दूध और नारियल का दूध मिलाकर पकाएं, जब तक चावल पूरी तरह से पक न जाएं। अब इसमें चीनी डालकर कुछ देर और पकाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर सजाएं और ठंडा या गर्म परोसें।

#4 नारियल के लड्डू लड्डू तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी नारियल के लड्डू चखे हैं? ये भगवान को भोग लगाने के लिए बढ़िया रहते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले सूखे नारियल को घी में भून लें, फिर इसमें नारियल का दूध और चीनी मिलाकर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ हो जाए तो गैस बंद कर दें। मिश्रण को ठंडा करके उससे गोल-गोल लड्डू बना लें। लड्डू बनने के बाद उन्हें घिसे हुए नारियल से लपेटकर परोसें।