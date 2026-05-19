सोने से पहले फोन चलाना है नुकसानदायक, जानिए क्यों

आजकल कई लोग सोने से पहले अपने मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं। चाहे वह सोशल मीडिया हो, कोई वीडियो हो या ऑनलाइन खरीदारी, यह आदत धीरे-धीरे हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। रात में मोबाइल का उपयोग करने से हमारी नींद प्रभावित होती है और हमें आराम नहीं मिलता। इस लेख में हम जानेंगे कि सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।

#1 नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है असर सोने से पहले मोबाइल का उपयोग करने से नींद की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। स्क्रीन की नीली रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है और दिमाग को जगाए रखती है, जिससे नींद आने में कठिनाई होती है। इसके अलावा यह नींद के चक्र को भी प्रभावित करता है और हमें गहरी नींद नहीं मिलती। इससे अगले दिन थकान महसूस होती है और मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

#2 मानसिक सेहत हो सकती है प्रभावित सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत मानसिक सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। रात भर सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म्स पर समय बिताने से हम तनावग्रस्त हो सकते हैं और हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसके अलावा हम अनजाने में दूसरों की जिंदगी से तुलना करने लगते हैं, जिससे आत्म-सम्मान कम होता है और उदासी का खतरा बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि हम रात को मोबाइल का उपयोग कम करें।

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#3 आंखों की सेहत भी है प्रभावित रात में मोबाइल देखने से आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। स्क्रीन की रोशनी से आंखें थक जाती हैं और उनमें जलन हो सकती है। इससे आंखों में दर्द या सिरदर्द भी हो सकता है। लंबे समय तक इस आदत को बनाए रखना आंखों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम रात को मोबाइल का उपयोग कम करें और सोने से पहले कुछ समय तक उसे दूर रखें।

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#4 शारीरिक सेहत पर भी पड़ता है असर रात में देर तक मोबाइल देखने से शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने या लेटने से गर्दन और पीठ दर्द हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल का लगातार उपयोग करने से हाथों में तनाव बढ़ता है, जिससे हाथों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम रात को मोबाइल का उपयोग कम करें और सोने से पहले उसे दूर रखें।