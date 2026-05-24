इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों के प्लग निकालकर बचाएं बिजली, इस्तेमाल न होने पर भी खींचते हैं ऊर्जा

आजकल की जीवनशैली में इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग बहुत बढ़ गया है। हालांकि, इन्हें सही तरीके से न उपयोग करने पर ये बिजली की बर्बादी करते हैं। खासकर जब आप इन्हें बंद कर देते हैं, लेकिन इनके प्लग को नहीं निकालते तब भी ये बिजली की खपत करते रहते हैं। यहां हम आपको उन इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बारे में बताएंगे, जिनके प्लग को निकालने से बिजली की बचत हो सकती है।

#1 टेलीविजन अगर आप टेलीविजन (TV) को रिमोट से बंद करते हैं तो यह पूरी तरह से बंद नहीं होता। यह स्टैंडबाय मोड में रहता है और बिजली की खपत करता रहता है। इसे प्लग से निकालने पर बिजली की खपत कम हो जाती है। इसके अलावा TV के रिमोट के पावर बटन को लंबे समय तक दबाकर रखने से भी बिजली बचाई जा सकती है। जब आप TV न देख रहे हों तो पहले रिमोट से बंद करें, फिर प्लग निकालें।

#2 चार्जर चार्जर का उपयोग करने के बाद अगर इसे प्लग में लगा छोड़ दिया जाए तो यह बिजली की बर्बादी करता है। चार्जर के अंदर एक छोटा-सा उपकरण होता है, जो बिजली की खपत करता रहता है। इसलिए, चार्जर का उपयोग करने के बाद इसे प्लग से निकाल देना चाहिए, जिससे बिजली की बचत होगी और बिल में भी कमी आएगी। पहले स्विच को बंद करें और फिर चार्जर को प्लग से भी निकालकर रखें।

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#3 माइक्रोवेव माइक्रोवेव का उपयोग करने के बाद अगर इसके प्लग को नहीं निकाला जाता तो यह भी बिजली की बर्बादी करता है। यह एक ऐसा खाना बनाने वाला उपकरण है, जो काफी बिजली का इस्तेमाल करता है। खाना गर्म करने के बाद माइक्रोवेव का दरवाजा बंद कर देना चाहिए, स्विच बंद कर देना चाहिए और प्लग को भी निकाल देना चाहिए। इससे बिजली की बचत होगी और आपके बिल में भी कमी आएगी।

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#4 लैपटॉप लैपटॉप में भी चार्जर की तरह एक उपकरण होता है, जो चार्जिंग के बाद भी बिजली की खपत करता रहता है। लैपटॉप का उपयोग करने के बाद इसके चार्जर को निकाल देना चाहिए। बैटरी फुल होने पर इसे चार्जिंग से हटा देना चाहिए, ताकि बिजली की खपत को रोका जा सके और बिल कम किया जा सके। इससे बिजली की बचत होगी और आपके लैपटॉप की बैटरी की उम्र भी बढ़ेगी।