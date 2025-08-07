सिल्क से लेकर बनारसी तक, जानिए रेखा के पसंदीदा साड़ी के रंग

बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा अपने अनोखे अंदाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। उनकी साड़ियों के रंगों में एक खास बात है कि वह अक्सर एक ही रंग की साड़ी पहनती हैं, लेकिन अलग-अलग शेड्स को चुनती हैं। आइए आज हम आपको रेखा के पसंदीदा साड़ी के रंगों के बारे में बताते हैं, जो उनकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं और उन्हें शाही अंदाज देते हैं।

#1 गहरा लाल गहरे लाल रंग की साड़ी रेखा पर बहुत ही खूबसूरत लगती है। यह रंग न केवल उनके चेहरे की चमक को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें एक शाही अंदाज भी देता है। गहरे लाल रंग की सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ रेखा ने कई बार अपनी फिल्म प्रमोशन और आयोजनों में हिस्सा लिया है। इस रंग की साड़ी पहनकर वह हमेशा ही खास दिखती हैं और उनके लुक में एक अलग ही चमक आती है।

#2 सुनहरा नीला सुनहरे नीले रंग की साड़ी भी रेखा की पसंदीदा होती है। यह रंग न केवल उनके रंग को निखारता है बल्कि उन्हें एक अलग ही चमक देता है। सुनहरे नीले रंग की जॉर्जेट या चंदेरी साड़ी के साथ रेखा ने कई बार अपनी फिल्म प्रमोशन और आयोजनों में हिस्सा लिया है। इस रंग की साड़ी पहनकर वह हमेशा ही खास दिखती हैं और उनके लुक में एक अलग ही चमक आती है।

#3 काला काले रंग की साड़ी भी रेखा पर बहुत अच्छी लगती है। यह रंग न केवल उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि उन्हें एक अलग ही आकर्षण देता है। काले रंग की सिल्क या जॉर्जेट साड़ी के साथ रेखा ने कई बार अपनी फिल्म प्रमोशन और आयोजनों में हिस्सा लिया है। इस रंग की साड़ी पहनकर वह हमेशा ही खास दिखती हैं और उनके लुक में एक अलग ही चमक आती है।

#4 भूरा भूरे रंग की साड़ी भी रेखा की पसंदीदा होती है। यह रंग न केवल उनकी त्वचा की रंगत को निखारता है, बल्कि उन्हें एक अलग ही आकर्षण देता है। भूरे रंग की सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ रेखा ने कई बार अपनी फिल्म प्रमोशन और आयोजनों में हिस्सा लिया है। इस रंग की साड़ी पहनकर वह हमेशा ही खास दिखती हैं और उनके लुक में एक अलग ही चमक आती है।