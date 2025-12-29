अभिनेत्री समीरा रेड्डी ने बताई केले के तने और दाल की पौष्टिक सब्जी की आसान रेसिपी

समीरा रेड्डी पूर्व अभिनेत्री हैं, जो कई हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। एक समय पर वह बड़े पर्दे पर धूम मचाती थीं, लेकिन अब वह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। समीरा प्रशंसकों के साथ अक्सर पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी साझा करती रहती हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने अपनी पसंदीदा केले के तने और दाल की सब्जी की रेसिपी बताई है। इसे खाने से पेट को बहुत फायदा होता है।

सामग्री समीरा ने बताई रेसिपी के लिए जरूरी सामग्री समीरा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखकर बताया है कि इस सब्जी को बनाने के लिए क्या-क्या खाद्य पदार्थ लगेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले ताजा केले का तना चाहिए होगा, जो इसकी मुख्य सामग्री है। इसके साथ आपको आधा कप मूंग दाल, कुछ करी पत्ते, एक छोटा चम्मच हल्दी, सरसों के दाने, घी, आधा कप ताजा घिसा हुआ नारियल, एक हरी मिर्च, एक सूखी लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा और नमक की जरूरत पड़ेगी।

स्टेप 1 केले के तने को दाल के साथ पकाएं रेसिपी की शुरुआत केले के तने को अच्छी तरह साफ करने और छीलने से होती है। इसके बाद समीरा उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेती हैं, ताकि वह पूरी तरह पक जाए। अब वह कुकर में दाल, पानी और कटे हुए केले के तने के टुकड़ों को डालकर आंच पर चढ़ा देती हैं। इसमें वह हल्दी, नमक और घी शामिल करती हैं और कुकर बंद कर देती हैं। वह केले के तने के पक जाने तक कुकर बंद रखती हैं।

स्टेप 2 पेस्ट बनाएं और तड़का लगाएं इसके बाद समीरा ताजे नारियल को तोड़कर घिस लेती हैं। इसे वह हरी मिर्च और जीरे के साथ पीसकर एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लेती हैं। इस पेस्ट को वह कुकर में डालकर मिलाती हैं और सब्जी को कुछ देर पकने देती हैं। तड़के के लिए वह चिमचे में घी गर्म करती हैं और उसमें सरसों के दाने, लाल मिर्च और करी पत्ते भून लेती हैं। इसे वह सब्जी में डालती हैं और अच्छी तरह मिलाने के बाद खाती हैं।

