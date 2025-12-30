सैलून से आने के बाद इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी कोई दिक्कत

सैलून से आने के बाद त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है, खासकर जब आपने चेहरे की सफाई या वैक्सिंग करवाई हो तो त्वचा को सही देखभाल की जरूरत होती है। ऐसा करने से त्वचा को किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है और वह खूबसूरत दिखती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं, जिन्हें अपनाकर आप सैलून से आने के बाद अपनी त्वचा को सही देखभाल दे सकते हैं।

#1 गर्म पानी से न नहाएं सैलून से आने के बाद गर्म पानी से न नहाएं क्योंकि इससे त्वचा सूखी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप हल्के गर्म पानी से नहाएं क्योंकि यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाए रखता है। हल्के गर्म पानी से नहाने से त्वचा की नमी बनी रहती है और यह उसे हाइड्रेटेड भी रखता है। इसके अलावा हल्के गर्म पानी से नहाने से त्वचा के प्राकृतिक तेल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है।

#2 त्वचा को रगड़ने से बचें सैलून से आने के बाद त्वचा को रगड़ने से बचें। रगड़ने से मृत त्वचा कोशिकाओं से छुटकारा मिलता है, लेकिन सैलून से आने के बाद त्वचा संवेदनशील हो जाती है और रगड़ने से जलन हो सकती है। अगर आपको बहुत ज्यादा साफ करने की जरूरत महसूस हो रही है तो मुल्तानी मिट्टी के लेप का इस्तेमाल करें। यह त्वचा को साफ करने के साथ नमी भी प्रदान करेगा।

#3 मेकअप करने से बचें चेहरे की सफाई या वैक्सिंग करवाने के बाद त्वचा को सांस लेने देना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से त्वचा को आराम मिलता है और यह स्वस्थ रहती है। अगर आप सैलून से आने के बाद मेकअप करते हैं तो इससे रोमछिद्र बंद हो सकते हैं और मुंहासे हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप सैलून से आने के बाद कुछ दिनों तक मेकअप करने से बचें। ऐसा करने से आपकी त्वचा को भरपूर आराम मिलेगा।

#4 धूप से बचाएं सैलून से आने के बाद भी धूप से बचाना न भूलें क्योंकि यह सूरज की हानिकारक किरणों से आपकी त्वचा को बचाती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो धूप से बचना बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को सूरज की किरणों से सुरक्षित रखने में मदद करती है और इसे हाइड्रेटेड भी रखती है। इसलिए सैलून से आने के बाद भी रोजाना दो बार धूप से बचाव का उपाय जरूर करें।