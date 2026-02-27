घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये साबूदाने के ये स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए रेसिपी

साबूदाना स्टार्च से बने छोटे-छोटे मोती जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो आलू और अरारोट से तैयार किए जाते हैं। इस खाद्य पदार्थ को उपवास के दौरान खास तौर से खाया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होते हैं और यह ऊर्जा प्रदान करता है। आइए साबूदाने से बनने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजन जानते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इन सभी की रेसिपी बेहद आसान होती हैं।

#1 साबूदाने की खिचड़ी सबसे पहले साबूदाने को धोकर 2-3 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसे छानकर एक कटोरे में रखें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें मूंगफली भूनें और उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। अब पैन में साबूदाना डालें और इसे ढककर धीमी आंच पर पकाएं। जब साबूदाना पारदर्शी हो जाए तो इसमें उबले आलू, भुनी मूंगफली और नमक मिलाकर इसे 5 मिनट तक पकाएं। अंत में नींबू का रस मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें।

#2 साबूदाने की टिक्की सबसे पहले साबूदाने को धोकर 2-3 घंटे के लिए भिगो दें, फिर इसे छानकर एक कटोरे में रखें। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ उबला आलू, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, नमक और धनिया पत्ती मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर इन्हें घी या तेल में सुनहरा होने तक तल लें। अंत में इसे हरी चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें। आप इस चाय के साथ मजे से खा सकते हैं।

#3 साबूदाने की खीर साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाने को धोकर 2-3 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इसे छानकर एक पैन में दूध के साथ डालें और इसे धीमी आंच पर पकने दें। अब इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर इसे कुछ देर पकने दें। अंत में इसे हल्का गाढ़ा होने दें और गर्मा या ठंडा करके खाएं।

