भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

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मौसम की जानकारी रखें

एडवेंचर स्पोर्ट्स का अनुभव मौसम पर भी निर्भर करता है। इसलिए किसी भी गतिविधि को आजमाने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। बारिश, धूप या ठंडे मौसम का असर आपके अनुभव पर पड़ सकता है। इसके अलावा खराब मौसम में कई गतिविधियों को रोकना पड़ सकता है, इसलिए पहले से ही तैयार रहें और अपने कार्यक्रम को इसके अनुसार समायोजित करें। इस तरह आप किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे।