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रोइंग बनाम योग: दोनों में से किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है?
रोइंग बनाम योग

रोइंग बनाम योग: दोनों में से किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है?

लेखन अंजली
Jul 01, 2026
12:39 pm
क्या है खबर?

रोइंग और योग दोनों ही व्यायाम के अलग-अलग रूप हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। जहां योग एक पारंपरिक भारतीय व्यायाम है, वहीं रोइंग एक आधुनिक व्यायाम है। योग में सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि रोइंग में शारीरिक ताकत और सहनशक्ति पर जोर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों व्यायामों के फायदे क्या हैं और स्वास्थ्य के लिए इनमें से किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है।

योग

योग के फायदे

योग एक ऐसा व्यायाम है, जो शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह शरीर की लचीलापन को बढ़ाने, तनाव को कम करने और मानसिक शांति प्रदान करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा योग पाचन को ठीक रखने, नींद को बेहतर बनाने और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने में भी सहायक है। इसलिए योग को स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन व्यायाम माना जाता है।

रोइंग

रोइंग के फायदे

रोइंग एक ऐसा व्यायाम है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रख सकता है। यह दिल की धड़कन को बढ़ाने, फेफड़ों की क्षमता को सुधारने और सहनशक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है। रोइंग से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और कैलोरी घटाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा यह व्यायाम तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी सहायक है। रोइंग से शरीर की सहनशक्ति भी बढ़ती है।

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अंतर

योग और रोइंग में क्या है अंतर?

योग और रोइंग दोनों ही व्यायाम के अलग-अलग रूप हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। योग में सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। योग में शामिल आसन और मुद्राएं शरीर के लिए कई लाभ प्रदान कर सकती हैं। दूसरी ओर रोइंग में शारीरिक ताकत और सहनशक्ति पर जोर दिया जाता है। यह एक ऐसा व्यायाम है, जो पूरे शरीर को सक्रिय रख सकता है। यह पानी वाला व्यायाम है।

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चयन

योग और रोइंग में से किसका चयन करना है बेहतर?

अगर आपका मकसद मानसिक शांति प्राप्त करना है तो योग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरी ओर अगर आप अपने शरीर को सक्रिय रखना चाहते हैं और मांसपेशियों को मजबूती देना चाहते हैं तो आपके लिए रोइंग को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस बात का चयन पूरी तरह से आपके स्वास्थ्य लक्ष्यों और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। दोनों ही व्यायाम अपने-अपने तरीके से स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं।

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