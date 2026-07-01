रोइंग बनाम योग

रोइंग बनाम योग: दोनों में से किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है?

लेखन अंजली 12:39 pm Jul 01, 202612:39 pm

क्या है खबर?

रोइंग और योग दोनों ही व्यायाम के अलग-अलग रूप हैं, लेकिन इन दोनों में काफी अंतर है। जहां योग एक पारंपरिक भारतीय व्यायाम है, वहीं रोइंग एक आधुनिक व्यायाम है। योग में सांस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि रोइंग में शारीरिक ताकत और सहनशक्ति पर जोर दिया जाता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों व्यायामों के फायदे क्या हैं और स्वास्थ्य के लिए इनमें से किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है।