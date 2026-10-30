रोइंग बनाम कयाकिंग

रोइंग बनाम कयाकिंग: किससे ऊपरी शरीर को मिलती है ज्यादा मजबूती?

लेखन सयाली 03:59 pm Oct 30, 202603:59 pm

क्या है खबर?

रोइंग और कयाकिंग, दोनों ही जल वाले एडवेंचर खेल हैं, जो ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, इन दोनों के बीच कुछ अहम अंतर हैं। रोइंग में बड़ी नाव होती है, जिसमें कई लोग होते हैं और यह टीम वर्क पर निर्भर करती है। दूसरी ओर कयाकिंग में छोटी नाव होती है, जिसमें एक या 2 लोग बैठते हैं। आइए जानते हैं कि इनमें से किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है।