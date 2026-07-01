पहली बार रोइंग करने से जुड़ी टिप्स

पहली बार रोइंग करने जा रहे हैं? इन 5 बातों का रखें ध्यान

लेखन अंजली 01:03 pm Jul 01, 202601:03 pm

क्या है खबर?

रोइंग एक बेहतरीन कसरत है, जो पूरे शरीर को मजबूत बनाती है। अगर आप पहली बार रोइंग करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। सही तकनीक और सावधानी बरतने से आप न केवल अपनी फिटनेस बढ़ा सकते हैं, बल्कि चोटों से भी बच सकते हैं। आइए आपको कुछ जरूरी बातें बताते हैं, जिनका ध्यान रखकर आप रोइंग का सही तरीके से अभ्यास कर सकते हैं।