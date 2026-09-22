बालों की वृद्धि के लिए रोजमेरी तेल या मिनोक्सिडिल? जानिए कौन-सा उत्पाद है बेहतर

मिनोक्सिडिल एक चिकित्सकीय उपचार है, जो बालों की कमी को रोकने और नए बाल उगाने में मदद करता है। यह एक दवा है, जिसे डॉक्टर द्वारा सुझाया जाता है और इसे नियमित रूप से सिर पर लगाना पड़ता है।

मिनोक्सिडिल का उपयोग करने से बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है, जिससे वे मजबूत होते हैं और नए बाल उगते हैं। इसके नियमित उपयोग से बालों का झड़ना कम होता है और गंजापन भी कुछ हद तक कम होता है।