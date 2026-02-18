गुलाब से बनाकर पिएं ये पेय, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

गुलाब न केवल त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह कई सेहत से जुड़े फायदे भी देता है। गुलाब के फूलों से बने इस पेय में ऐसे तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को साफ करने और ताजगी देने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको गुलाब से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

#1 गुलाब का शरबत गुलाब का शरबत एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जिसे गर्मियों में खासतौर पर पिया जाता है। इसे बनाने के लिए ताजे गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में उबालकर उनका रस निकाला जाता है। इस रस में चीनी मिलाकर इसे ठंडा किया जाता है, फिर इसमें बर्फ डालकर परोसा जाता है। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि इसमें मौजूद तत्व शरीर को साफ करने में भी मदद करते हैं।

#2 गुलाब का लस्सी गुलाब का लस्सी एक अनोखा और स्वादिष्ट पेय है, जिसे दही, चीनी और गुलाब के रस से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए दही, चीनी और गुलाब के रस को अच्छी तरह मिलाकर फेंट लिया जाता है, फिर इसमें बर्फ डालकर परोसा जाता है। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि पेट को ठंडक पहुंचाने और पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद करती है।

#3 गुलाब की शिकंजी गुलाब की शिकंजी गर्मियों के लिए एक बेहतरीन पेय है, जिसमें नींबू का रस, चीनी और गुलाब का रस मिलाया जाता है। इसे बनाने के लिए पानी में नींबू का रस और चीनी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लिया जाता है, फिर इसमें गुलाब का रस डालकर बर्फ के टुकड़े डालकर परोसा जाता है। यह शिकंजी न केवल ताजगी देती है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और तत्व शरीर को साफ करने में भी मदद करते हैं।

