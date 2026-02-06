रोमानिया: मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के लिए मशहूर हैं ये 4 गांव, जरूर जाएं
क्या है खबर?
रोमानिया में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सदियों से चली आ रही है। यह कला न केवल गांव के जीवन का हिस्सा है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। रोमानिया के अलग-अलग गांवों में मिट्टी के बर्तन बनाने की अनोखी तकनीकें प्रचलित हैं। यहां के बर्तन अपनी सुंदरता और गुणवत्ता के लिए मशहूर हैं। आइए आज हम आपको रोमानिया के 4 प्रमुख गांवों के बारे में बताते हैं, जहां आप ये कला देख सकते हैं।
#1
कोरुंड गांव
कोरुंड गांव ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित है और यह अपने नीले रंग के मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। यहां के कारीगर पारंपरिक तरीकों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, जो बेहद खूबसूरत होते हैं। इन बर्तनों पर फूलों और ज्यामितीय डिजाइन बनाए जाते हैं, जो इन्हें बेहद आकर्षक बना देते हैं। पर्यटक यहां आकर इन बर्तनों को खरीद सकते हैं और इनकी निर्माण प्रक्रिया को देख सकते हैं।
#2
मर्जेस गांव
मर्जेस गांव भी ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित है और यह अपनी लाल मिट्टी के लिए मशहूर है। यहां के कारीगर मिट्टी को हाथ से गूंथकर अलग-अलग आकार देते हैं और फिर उन्हें आग में जलाते हैं, ताकि बर्तन मजबूत हो सकें। इन बर्तनों पर पारंपरिक रोमानियाई डिजाइन बनाए जाते हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। पर्यटक यहां आकर इन अनोखे बर्तनों को बनते हुए अपनी आखों से देख सकते हैं।
#3
सिजमागुर गांव
सिजमागुर गांव भी ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र का एक अनोखा गांव है, जो अपनी भूरे रंग की मिट्टी के लिए जाना जाता है। यहां के कारीगर भी अपने हाथों से मिट्टी के बेहद मजबूत और टिकाऊ बर्तन तैयार करते हैं। इन बर्तनों पर की गई कारीगरी इन्हें और भी खास बना देती है और इनकी मांग को बढ़ा देती है। यहां आने वाले पर्यटक इन बर्तनों को केवल देखते ही नहीं हैं, बल्कि खरीदना भी पसंद करते हैं।
#4
बिचिस गांव
बिचिस गांव मारामुर्स क्षेत्र में बसा हुआ है, जहां पारंपरिक लकड़ी के बर्तनों का निर्माण होता है। यहां के कारीगर लकड़ी को काटकर उसे अलग-अलग आकार देते हैं और फिर उसे प्राकृतिक रंगों से सजाते हैं। इन बर्तनों पर भी पारंपरिक रोमानियाई डिजाइन बनाए जाते हैं, जो इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। पर्यटक यहां आकर इन अनोखे बर्तनों को देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं।