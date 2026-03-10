पिज्जा-पास्ता की जगह बनाकर खाएं इटली का पारंपरिक व्यंजन रिसोटो ऐ फंगी, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

रिसोटो ऐ फंगी इटली का एक प्रसिद्ध व्यंजन है, जिसे क्रीमी मशरूम चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मलाईदार और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो खासतौर पर ठंडे मौसम में बेहद पसंद किया जाता है। रिसोटो ऐ फंगी की खासियत यह है कि इसे बनाने के लिए चावल को धीरे-धीरे शोरबा में पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए इस व्यंजन की आसान रेसिपी जान लेते हैं।

सामग्रियां रिसोटो ऐ फंगी बनाने के लिए लगेंगे ये सामग्री रिसोटो ऐ फंगी एक विदेशी पकवान है, जिसके लिए आपको बाजार से कुछ खास चीजें लानी पड़ सकती हैं। इसके लिए आपको एक कप अरबोरियो चावल, 2 कप ताजा मशरूम, एक प्याज (बारीक कटा हुआ), 2 लहसुन की कलियां (कुचली हुई), 3 कप सब्जी का शोरबा, आधा कप सफेद अंगूर का रस, एक चौथाई कप क्रीम, 2 बड़े चम्मच मक्खन, एक कप कद्दूकस किया हुआ चीज, नमक और काली मिर्च चाहिए होगी।

#1 चावल को शोरबा में पकाएं सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सब्जी का शोरबा गर्म करें। जब शोरबा उबलने लगे तो उसमें थोड़ा नमक डालें। अब एक अलग पैन में मक्खन गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटा हुआ प्याज और कुचला हुआ लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें अरबोरियो चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और चावल को हल्का सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें सफेद अंगूर का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

#2 मशरूम को भूनें इसके बाद बारीक कटे हुए मशरूम को मक्खन वाले पैन में डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। जब मशरूम अच्छी तरह भून जाएं तो उन्हें प्याज और लहसुन वाले मिश्रण में डालकर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा करके गर्म शोरबा डालें और चावल को धीमी आंच पर पकने दें। इस प्रक्रिया के दौरान चावल को लगातार मिलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं और अच्छे से पूरी तरह पक जाएं।

#3 रिसोटो को अंतिम रूप दें जब चावल लगभग पक जाएं तो इसमें क्रीम और कद्दूकस किया चीज डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा अतिरिक्त चीज छिड़कें। इसके बाद गर्मा-गर्म रिसोटो ऐ फंगी तैयार है, जिसे आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ परोस सकते हैं। यह व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है, जो पिज्जा और पास्ता के अलावा आपका पसंदीदा बन जाएगा। यह हल्का होने की वजह से गर्मी में खाया जा सकता है।