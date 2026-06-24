चावल बनाने के लिए राइस कुकर खरीदना सही है या प्रेशर कुकर? जानिए दोनों में अंतर

प्रेशर कुकर

प्रेशर कुकर की विशेषताएं

प्रेशर कुकर एक ऐसा उपकरण है, जिसमें आप जल्दी और आसानी से कई प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। यह ज्यादा दबाव में खाना पकाता है, जिससे खाना जल्दी तैयार होता है। प्रेशर कुकर का उपयोग दाल, सब्जियां, सूप आदि बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा यह लंबे समय तक गर्म रखने में मदद करता है, जिससे आप खाना बाद में भी खा सकते हैं। बड़े परिवारों के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।