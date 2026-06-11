जल्द रिटायर होने वाले हैं? इन 5 जगहों पर बिताएं समय, मिलेगी शांति

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केरलम का अल्लेप्पी

केरलम का अल्लेप्पी को 'पूर्व का वेनिस' भी कहा जाता है। यहां की पानी में चलने वाली नाव यात्रा बहुत लोकप्रिय है। अल्लेप्पी में हाउसबोट्स में रात बिताना एक अनोखा अनुभव है। यहां की हरियाली और शांत वातावरण में समय बिताना बहुत सुखद है। इसके अलावा यहां के तट भी बहुत सुंदर हैं, जहां आप आराम कर सकते हैं। अल्लेप्पी में आप आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।