घर पर ही बन जाएगा एकदम रेस्टोरेंट जैसा शाकाहारी शवरमा, इस रेसिपी का करें पालन
क्या है खबर?
शवरमा एक लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर मांसाहारियों द्वारा खाया जाता है। हालांकि, शाकाहारियों के लिए भी इसका आनंद लेना संभव है। शाकाहारी शवरमा न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह प्रोटीन का एक अच्छा स्त्रोत भी माना जाता है। इस लेख में हम आपको शाकाहारी शवरमा की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही इस लाजवाब व्यंजन का मजा ले सकें और अपने मेहमानों को भी खुश कर सकें।
#1
सबसे पहले बनाएं रोटी
शाकाहारी शवरमा बनाने के लिए सबसे पहले रोटी तैयार करें। इसके लिए मैदा लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं। अब पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें। गूंथे हुए आटे को छोटी-छोटी लोईयों में बांटकर बेल लें। इसके बाद तवे पर हल्का-सा तेल डालकर रोटी को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इस तरह सभी रोटियों को तैयार कर लें, ताकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में रोटी बन जाएं।
#2
सब्जियां तलें
अब बारी आती है सब्जियों की, जिन्हें हम शवरमा में भरेंगे। इसके लिए प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर और शिमला मिर्च जैसी ताजगी भरी सब्जियों का उपयोग करें। इन सब्जियों को बारीक काट लें, ताकि वे आसानी से रोटी में लपेटी जा सकें। इसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें इन सभी सब्जियों को डालकर हल्का-सा भून लें। इससे सब्जियां नरम हो जाएंगी और उनका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
#3
मसाले मिलाएं
सब्जियां भूनने के बाद उन्हें मसालों से सजाएं, ताकि उनका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसके लिए थोड़ा-सा जीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। इन मसालों को भुनी हुई सब्जियों में डालकर अच्छी तरह मिलाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे सब्जियों को खट्टा-मीठा स्वाद मिलेगा। मसाले मिलाने से शवरमा का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह अधिक लजीज बनेगा।
#4
सॉस तैयार करें
शवरमा सॉस इसके स्वाद को और भी खास बनाता है। इसके लिए दही, लहसुन, नींबू का रस और नमक को मिलाकर एक चिकना पेस्ट तैयार करें। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा तंदूरी मसाला भी मिला सकते हैं, जिससे इसे एक अलग ही ट्विस्ट मिलेगा। इस सॉस को अच्छी तरह मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि यह बाद में इस्तेमाल किया जा सके। अब आपका शवरमा सॉस भी तैयार हो गया है।
#5
शवरमा रोल बनाएं
अब बारी आती है शवरमा रोल बनाने की, जिसके लिए आड़े सॉस में पनीर के टुकड़ों को डालकर मैरीनेट करना होगा। अब इन्हें अच्छी तरह भूनकर अलग रख लें। तैयार रोटी पर थोड़ा सा सॉस फैलाएं, फिर इसके ऊपर भुनी हुई सब्जियों का मिश्रण डालें। इसके बाद पनीर के टुकड़े और मेयोनीज डालकर रोल को कसकर लपेटें, ताकि सभी सामग्री अच्छी तरह से बंद रहें। इसी तरह सभी रोल तैयार कर लें।