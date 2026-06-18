घर पर भी बन सकता हैं रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरा डोसे, जानिए तरीका
क्या है खबर?
डोसा दक्षिण भारतीय खाने में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा है। इसके पतले और कुरकुरे डोसे का स्वाद और खुशबू सभी को लुभाते हैं। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा डोसा बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने डोसे को सुनहरा, कुरकुरा और स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
#1
सही सामग्री का चयन करें
डोसे के लिए सही सामग्री का चयन बहुत जरूरी है। सबसे पहले अच्छे गुणवत्ता वाले चावल और उड़द की दाल लें। चावल और उड़द की दाल को अलग-अलग रातभर पानी में भिगोएं, फिर अगले दिन इन्हें पीसकर एक चिकनी पेस्ट बनाएं। इसमें थोड़ा-सा नमक मिलाएं और इसे कुछ घंटों के लिए ढककर रख दें ताकि यह फूल सके। इससे डोसे में खमीर आएगा और यह फुलकर हल्का और कुरकुरा बनेगा।
#2
घोल को सही तरीके से फेंटें
डोसे का घोल फेंटना एक कला है, जिसे सीखना जरूरी है। घोल को फेंटते समय ध्यान रखें कि यह बहुत ज्यादा पतला न हो और उसमें हवा भी अच्छी तरह शामिल हो। अगर घोल बहुत पतला होगा तो डोसे टूट सकते हैं और अगर गाढ़ा होगा तो कुरकुरा नहीं बनेगा। सही घोल वह होता है, जो न तो ज्यादा पतला हो और न ही गाढ़ा। इसे अच्छे से फेंटकर एकदम चिकना बना लें।
#3
तवे को गर्म करें सही तरीके से
डोसे बनाने के लिए तवे को अच्छे से गर्म करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें, फिर उस पर थोड़ा सा तेल फैलाएं ताकि डोसे अच्छी तरह से पक सके। इसके बाद जब तवा गर्म हो जाए तो उसमें एक कटोरी घोल डालें और इसे गोल-गोल घुमाते हुए फैलाएं ताकि डोसा पतला बने। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर इसे सुनहरा होने तक पकाएं।
#4
पलटने का तरीका अपनाएं
डोसे को पलटते समय सावधानी बरतें ताकि यह टूटे नहीं। जब एक तरफ अच्छे से पक जाए तो एक बड़ी चम्मच की मदद से डोसे को पलटें और दूसरी तरफ भी उतनी ही देर पकाएं जितनी पहली तरफ पकाई थी। अगर आप मसाला डोसा बना रहे हों तो मसाले को पहले डोसे के बीच में रखें, फिर दोनों किनारों को ऊपर उठाकर इसके चारों ओर मसाले को ढक दें। इससे डोसे का स्वाद और बढ़ जाएगा।
#5
अंतिम चरण पर ध्यान दें
डोसे को अंतिम चरण पर ध्यान दें ताकि यह पूरी तरह से कुरकुरा बने। डोसे को तवे पर थोड़ा देर तक रहने दें ताकि इसकी बाहरी परत पूरी तरह से खस्ता हो जाए। अगर आप अधिक कुरकुरे डोसे पसंद करते हैं तो इन्हें तवे पर थोड़ा ज्यादा पकाएं। अब तैयार डोसे को सांभर और नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसका आनंद लें।