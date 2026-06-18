रेस्टोरेंट स्टाइल डोसा बनाने का तरीका

घर पर भी बन सकता हैं रेस्टोरेंट जैसा कुरकुरा डोसे, जानिए तरीका

लेखन अंजली 07:49 pm Jun 18, 202607:49 pm

क्या है खबर?

डोसा दक्षिण भारतीय खाने में सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा है। इसके पतले और कुरकुरे डोसे का स्वाद और खुशबू सभी को लुभाते हैं। अगर आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा डोसा बनाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने डोसे को सुनहरा, कुरकुरा और स्वादिष्ट बना सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।