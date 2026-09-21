त्योहारों से पहले घर से निकाल दें ये 5 चीजें, नहीं होगा कोई तनाव
क्या है खबर?
त्योहारों का मौसम नजदीक है और ऐसे में अपने घर को साफ-सुथरा रखना बहुत जरूरी है। इससे न केवल आपका घर सुंदर दिखेगा, बल्कि आप मानसिक रूप से भी तरोताजा महसूस करेंगे। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको त्योहारों से पहले अपने घर से निकाल देना चाहिए ताकि आपका घर साफ-सुथरा और व्यवस्थित रहे। इन चीजों को घर से हटाने से आप नए सिरे से शुरुआत कर सकेंगे।
#1
पुरानी और उपयोग में नहीं आने वाली किताबें
अगर आपके घर में कई किताबें रखी हुई हैं, जो अब पढ़ी नहीं जाती या जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता है तो उन्हें अब घर से निकाल दें।
इन किताबों को आप किसी पुस्तकालय को दान कर सकते हैं या फिर इन्हें किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इससे आपका घर साफ-सुथरा रहेगा और आपको नई किताबें रखने के लिए जगह मिलेगी।
इसके अलावा इससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करेगा और आप नए सिरे से शुरुआत कर सकेंगे।
#2
खराब या पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स
खराब या पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि पुराने मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी आदि को अपने घर में रखने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये न केवल जगह घेरते हैं, बल्कि अक्सर खराब हो जाने पर काम भी नहीं आते।
आप इन्हें किसी इलेक्ट्रॉनिक दोबारा उपयोग केंद्र में दे सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इससे आपका घर साफ-सुथरा रहेगा और आपको नई चीजें रखने के लिए जगह मिलेगी।
#3
पुराने फर्नीचर
अगर आपके घर में कोई ऐसा फर्नीचर है, जो अब आपकी जरूरतों के मुताबिक नहीं है या जिसका रंग-बिरंगापन कम हो गया है तो उसे भी घर से निकाल देना चाहिए।
पुराने फर्नीचर को आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या फिर उसे नया रूप दे सकते हैं। इससे आपका घर साफ-सुथरा रहेगा और आपको नए फर्नीचर के लिए जगह मिलेगी।
इसके अलावा इससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करेगा और आप नए सिरे से शुरुआत कर सकेंगे।
#4
बेकार खिलौने
अगर आपके बच्चों के पास ऐसे कई खिलौने हैं, जो अब उनके काम के नहीं रहे तो उन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए।
इन बेकार खिलौनों को आप किसी चैरिटी संस्था को दान कर सकते हैं या फिर किसी जरूरतमंद बच्चे को दे सकते हैं। इससे न केवल आपका घर साफ-सुथरा रहेगा, बल्कि बच्चों की खेलने की जगह भी बढ़ जाएगी।
इसके अलावा इससे बच्चों को नए खिलौने रखने के लिए भी जगह मिलेगी।
#5
पुराने कपड़े और जूते
अगर आपके अलमारी में कई पुराने कपड़े और जूते रखे हुए हैं, जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता तो उन्हें अब घर से निकाल देना चाहिए।
इन कपड़ों और जूतों को आप किसी चैरिटी संस्था को दान कर सकते हैं या फिर उन्हें किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। इससे न केवल आपका घर साफ-सुथरा रहेगा, बल्कि आपको नए कपड़े और जूते रखने के लिए भी जगह मिलेगी।
इसके अलावा इससे आपका मन भी तरोताजा महसूस करेगा।