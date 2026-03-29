IPL मैच देखने चेन्नई जाएं तो जरूर उठाएं इन 5 प्रसिद्ध पकवानों का लुत्फ, आएंगे पसंद

भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 19वां सीजन चल रहा है। इस टूर्नामेंट के 7 मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में होने वाले हैं। ऐसे में यहां प्रशंसकों की भीड़ उमड़ना लाजमी है। अगर आप भी IPL देखने चेन्नई आने वाले हैं तो यहां के कुछ खास व्यंजनों का मजा लेना न भूलें। चेन्नई का खान-पान अनोखे स्वाद और विविधता के लिए जाना जाता है। इस शहर के ये पकवान आपको जरूर चखने चाहिए।

#1 अप्पम अप्पम दक्षिण भारत का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो खमीर युक्त चावल से बनाया जाता है। यह एक प्रकार का पैनकेक होता है, जो देखने में डोसे जैसा लगता है। हालांकि, इसका स्वाद और बनावट अलग होती है। यह बेहद पतला और सफेद रंग का होता है। इसे नारियल की चटनी या सब्जी के साथ खाया जा सकता है। आपको चेन्नई की सड़कों पर यह पकवान आसानी से मिल जाएगा।

#2 इडियप्पम इडियप्पम चावल के आटे से बना एक खास व्यंजन है, जिसे कई लोग नूडल्स अप्पम भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए चावल के आटे का पतला घोल तैयार किया जाता है और फिर इसे भाप में पकाया जाता है। इडियप्पम को नारियल के दूध और चीनी के साथ परोसा जाता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। चेन्नई में इस व्यंजन का स्वाद जरूर लें, जो कि आपको हर रेस्टोरेंट में मिल जाएगा।

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#3 मेदू वड़ा मेदू वड़ा एक खास वड़ा है, जिसे सब्जी या सांभर के साथ परोसा जाता है। इसे लोग मीसा वड़ा नाम से भी जानते हैं। यह व्यंजन चेन्नई में बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सफेद उड़द दाल का पेस्ट तैयार किया जाता है और फिर इसे गोल और चपटा आकार देकर डीप फ्राई किया जाता है। मेदू वड़ा का कुरकुरा स्वाद इसे खास बनाता है। इसे IPL देखने के बाद आप हल्के स्नैक के रूप में खा सकते हैं।

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#4 मुरुकू मुरुकू एक कुरकुरा स्नैक है, जिसे चावल और दाल के आटे से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे में दाल का आटा मिलाकर उसमें लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और तिल मिलाया जाता है। इसके बाद इसे गर्म तेल में डीप फ्राई किया जाता है। मुरुकू का स्वाद और कुरकुरापन इसे खास बनाते हैं। आप इसका आनंद फिल्टर कॉफी या चाय के साथ ले सकते हैं। यह त्योहारों पर खास तौर से बनाया जाता है।