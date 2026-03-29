अलग-अलग मोबाइल नंबर से लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने में देरी हो सकती है

क्या अलग-अलग मोबाइल नंबर से अटक सकता है लोन या क्रेडिट कार्ड?

क्या है खबर?

वर्तमान में बैंक खाता खुलवाने से लेकर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना हो या लोन लेने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। कई बार मोबाइल नंबर इसमें परेशानी खड़ी कर देता है। कई लोग प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए अलग-अलग मोबाइल नंबर रखते हैं। वे क्रेडिट कार्ड या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के लिए अलग नंबर इस्तेमाल करते हैं। आइये जानते हैं इससे लोन या क्रेडिट कार्ड आवेदन में क्या दिक्कत आ सकती है।