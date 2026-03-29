'धुरंधर 2' ने फिर रचा इतिहास, रिकॉर्डतोड़ कमाई के साथ 'पुष्पा 2' को दी धोबी पछाड़ 

कमाई

'पुष्पा 2' का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ 'धुरंधर 2' बनी नंबर-1

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अपने 10वें दिन 62.85 करोड़ रुपये का चौंकाने वाला कारोबार किया है और इस उछाल के साथ भारत में फिल्म की कुल कमाई 778.77 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ 'धुरंधर 2' हिंदी सिनेमा के इतिहास में दूसरे शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' के 46 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड को एक बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है।