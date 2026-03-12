मच्छरों के काटने से हो रही है खुजली और असुविधा? इन घरेलू नुस्खों से पाएं राहत

मच्छर के काटने पर त्वचा पर लाल निशान या सूजन आ जाती है। इसकी वजह से जलन और खुजली भी होती है। यह स्थिति काफी असहज होती है और असुविधा पैदा करती है। अक्सर लोग इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। हालांकि, इससे होने वाली असुविधा को कम करने के लिए कुछ घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें आप मच्छर के काटने पर आराम पाने के लिए अपना सकते हैं।

#1 बर्फ से सिकाई करें मच्छर के काटने पर बर्फ का टुकड़ा लगाना एक असरदार तरीका हो सकता है। बर्फ ठंडी होती है और सूजन को कम करने में मदद करती है। बर्फ के टुकड़े को सूती कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर हल्के हाथों से दबाते हुए लगाएं। इससे जलन और खुजली भी कम होती है। इसे दिन में 2-3 बार करने से आपको काफी आराम मिलेगा और त्वचा की ताजगी भी बनी रहेगी।

#2 एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें एलोवेरा जेल त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें सूजन कम करने के गुण होते हैं। ताजा एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर प्रभावित जगह पर लगाएं और हल्के हाथों से मलें। इसे दिन में 2-3 बार लगाने से जलन और खुजली से राहत मिलेगी। एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक भी पहुंचाता है और उसे आरामदायक महसूस कराता है, जिससे असुविधा कम होती है और त्वचा की ताजगी बनी रहती है।

#3 नीम के तेल का उपयोग करें नीम का तेल संक्रमण को रोकने और दर्द को कम करने में सहायक होता है। एक कप गर्म पानी में नीम का तेल डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर रूई को इस मिश्रण में भिगोकर प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे दिन में 2 बार लगाने से आपको काफी आराम मिलेगा और त्वचा की ताजगी भी बनी रहेगी। नीम के तेल का नियमित उपयोग त्वचा को स्वस्थ रखता है और मच्छरों को दूर रखने में भी मदद करता है।

#4 सेब का सिरका लगाएं सेब का सिरका सूजन को कम करने में मदद करता है और मच्छरों को दूर भी रख सकता है। एक कप गर्म पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर रूई से प्रभावित जगह पर लगाएं या स्प्रे बोतल में भरकर छिड़कें। इसे दिन में 2 बार लगाने से जलन और खुजली से राहत मिल सकती है। इस उपाय से त्वचा को ठंडक भी मिलेगी और असुविधा कम होगी। सेब का सिरका त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है।