मेहमानों के आगे कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय परोसें ये आइस टी, उन्हें आएगीं पसंद

आइस टी एक ऐसा पेय है, जो ताजगी और स्फूर्ति का एहसास दिला सकता है। इसमें ग्रीन टी या ब्लैक टी के साथ कुछ अन्य सामग्रियां मिलाकर तैयार किया जाता है। आइस टी न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि यह शरीर को हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकती है। आइए आज हम आपको कुछ तरह की आइस टी की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन आपको तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर रखेगा।

#1 अनार की आइस टी अनार की आइस टी बनाने के लिए पहले एक पैन में पानी और चीनी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें अनार के दाने डालें। अब गैस बंद करके मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। इसके बाद एक जग में ठंडा पानी, नींबू का रस और अनार के दाने डालें। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। अनार की खट्टी-मीठी स्वाद के साथ यह आइस टी आपके दिन को खास बना सकती है।

#2 पुदीने की आइस टी सबसे पहले एक पैन में पानी और चीनी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें कुछ पुदीने की पत्तियां डालें। अब गैस बंद करके मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर इसे एक जग में ठंडा पानी, नींबू का रस और बारीक कटा अदरक डालें। अंत में इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर इसे परोसें। पुदीने की ताजगी और अदरक की गर्माहट का यह मेल आपको तरोताजा कर देगा।

#3 आम पना आइस टी आम पना आम के गूदे और मसालों से बनाया जाने वाला पारंपरिक पेय है, जो काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी और चीनी डालकर इसे उबालें, फिर इसमें पुदीने के पत्ते डालें। अब गैस बंद करके मिश्रण को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें, फिर इसे एक जग में आम के गूदे, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर के साथ मिलाएं।