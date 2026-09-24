त्योहारों से पहले इन तरीकों से करें अपने बालों की उलझन कम, लगेगा कम समय

एलोवेरा का जेल भी बालों की उलझन को कम करने में मदद कर सकता है।

लाभ के लिए सबसे पहले एक कटोरी में एलोवेरा का जेल और नारियल के तेल की कुछ बूंदें मिलाएं, फिर इस मिश्रण को पूरे सिर पर अच्छी तरह से लगाएं। इसके बाद सिर को शावर कैप से ढक लें और 30 मिनट के बाद अपने सिर को शैंपू से धोएं।

इससे न केवल आपके सिर से रूसी हटेगी, बल्कि बालों की उलझन भी कम होगी।