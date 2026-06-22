सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है लाल चावल, जानिए इसके 5 बेहतरीन फायदे

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वजन घटाने में है सहायक

लाल चावल में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और आपको ज्यादा खाने से रोकता है। यह कम कैलोरी वाला अनाज है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसमें मौजूद पोषक तत्व भी वजन नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से लाल चावल का सेवन करने से आप अपने वजन को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं।