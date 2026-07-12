घर किराए पर लेने से पहले इन नकारात्मक बातों पर करें गौर, हो सकती है धोखाधड़ी
क्या है खबर?
घर किराए पर लेना एक अहम निर्णय है और इसमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कई लोग जल्दबाजी में ऐसा घर चुन लेते हैं, जो उनके लिए सही नहीं होता। किराए पर घर लेते समय कुछ लाल झंडे यानि नकारात्मक संकेत होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे यानि नकारात्मक संकेतों के बारे में बताते हैं, जो आपको किसी भी तरह की परेशानी से बचा सकते हैं।
#1
लीज एग्रीमेंट का न होना या अधूरा होना
अगर मकान मालिक लीज एग्रीमेंट न कराने या अधूरा कराने की कोशिश कर रहा है तो यह एक बड़ा लाल झंडा हो सकता है। लीज एग्रीमेंट न केवल आपके अधिकारों की सुरक्षा करता है, बल्कि दोनों पक्षों के बीच स्पष्टता भी पैदा करता है। इसलिए, कभी भी बिना लीज एग्रीमेंट के किराए पर घर न लें और अगर लीज एग्रीमेंट अधूरा हो तो उसे पूरा करने की मांग करें, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।
#2
सुरक्षा का अभाव
अगर आप जिस घर को किराए पर लेने जा रहे हैं, वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं या फिर आस-पास के माहौल में असुरक्षा है तो इसे नजरअंदाज न करें। सुरक्षा सभी के लिए सबसे अहम होनी चाहिए। हमेशा ऐसे इलाके या घर का चुनाव करें, जहां पुलिस गश्त हो, पड़ोसियों का ध्यान एक-दूसरे पर हो और आपातकालीन सेवाएं आसानी से उपलब्ध हों। यहां साफ-सुथरा माहौल का होना भी जरूरी है।
#3
रखरखाव की कमी
अगर मकान मालिक घर की सही तरीके से देखभाल नहीं कर रहा है तो यह भी एक बड़ा लाल झंडा हो सकता है। अगर घर में दरारें हों, छत से पानी टपकता हो या फिर पाइपलाइन की दिक्कतें हों तो इनसे साफ पता चलता है कि मकान मालिक घर का रखरखाव ठीक से नहीं कर रहा है। अगर घर में रंगाई-पुताई सही नहीं हो या फिर फर्नीचर सही से रखा हुआ न हो तो भी इसे नजरअंदाज न करें।
#4
अतिरिक्त शुल्क लेना
अगर मकान मालिक आपसे अचानक कोई अतिरिक्त शुल्क मांग रहा है तो यह भी एक बड़ा लाल झंडा हो सकता है। उदाहरण के लिए, सफाई सेवाओं, गाड़ी खड़ी करने की जगह या अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क लेना। इस तरह के शुल्क पहले से तय लीज एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होने चाहिए। बिना किसी स्पष्ट जानकारी के अतिरिक्त शुल्क लेने की कोशिश करना संदिग्ध हो सकता है, जिससे धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है।
#5
संदिग्ध व्यवहार
अगर मकान मालिक का व्यवहार अजीब लगे, जैसे कि वह बहुत जल्दी-जल्दी जानकारी दे रहा हो या फिर आपसे कुछ ऐसे दस्तावेज मांग रहा हो, जो जरूरी न हों तो सतर्क रहें। इसके अलावा अगर मकान मालिक बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखाए कि आप जल्दी से घर ले लें या बार-बार आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो इसे नजरअंदाज न करें। इन लाल झंडों पर ध्यान देकर आप सुरक्षित और सही निर्णय ले सकते हैं।