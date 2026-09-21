त्वचा के माता-पिता जितनी स्वस्थ न होने के कारण

आपकी त्वचा आपके माता-पिता जितनी स्वस्थ क्यों नहीं है? जानिए इसके कुछ कारण

लेखन सयाली 01:48 pm Sep 21, 202601:48 pm

क्या है खबर?

जब आपके माता-पिता आपकी उम्र के रहे होंगे तब उनकी त्वचा आपसे कई ज्यादा स्वस्थ होगी। अगर आप माता-पिता की तरह स्वस्थ त्वचा चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल वंशानुगत कारण ही जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जीवनशैली, खान-पान और त्वचा की देखभाल का तरीका भी अहम भूमिका निभाते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसी वजहें बताते हैं, जिनके कारण त्वचा आपके माता-पिता की तरह नहीं लगती।