भारतीय महिलाओं के पसंदीदा बन रहे हैं को-ऑर्ड सेट, जानिए इनकी लोकप्रियता की वजह

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कई तरीकों से उपयोग

को-ऑर्ड सेट सिर्फ एक ही मौके तक सीमित नहीं होते, बल्कि इन्हें कई तरीकों से पहना जा सकता है। आप इन्हें दफ्तर, कॉलेज या किसी पार्टी में पहन सकती हैं। इसके अलावा इन्हें घर पर भी आराम करने के लिए पहना जा सकता है। इस तरह ये सेट आपकी अलमारी में एक अहम हिस्सा बन जाते हैं और हर मौके पर आपके लिए उपयोगी साबित होते हैं। आप इनके दोनों कपड़ों को अलग-अलग कपड़ों के साथ भी पहन सकती हैं।