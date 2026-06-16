कड़वी बन जाती है नारियल की चटनी? जानिए इसके कारण और ठीक करने के तरीके
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय खान-पान में नारियल की चटनी का खास महत्व है। यह नडोसा, इडली, उपमा और वड़ा जैसे हर व्यंजन के स्वाद को दोगुना कर देती है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि चटनी बनाते समय उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। इस लेख में हम आपको इसके पीछे के कुछ कारण बताएंगे, ताकि आप हर बार परफेक्ट चटनी बना सकें। इसके अलावा हम कड़वी चटनी को ठीक करने के तरीके भी बताएंगे।
#1
कच्चा नारियल न करें इस्तेमाल
कच्चा नारियल चटनी में कड़वाहट ला सकता है। ऐसे में नारियल की चटनी बनाने के लिए हमेशा पके हुए और ताजा नारियल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पका हुआ नारियल नरम होता है और उसका स्वाद भी मीठा होता है, जिससे आपकी चटनी का स्वाद भी अच्छा आएगा। कच्चे नारियल में कुछ तत्व होते हैं, जो चटनी को कड़वा बना सकते हैं। इसलिए, पके और ताजे नारियल का ही चयन करें।
#2
ज्यादा तेल डालने से बचें
अगर आप नारियल की चटनी में ज्यादा तेल डाल देते हैं तो इससे भी उसका स्वाद बिगड़ सकता है। ज्यादा तेल से चटनी में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए, हमेशा जरूरत के हिसाब से ही तेल डालें, ताकि चटनी का स्वाद खराब न हो। ज्यादा तेल डालने से चटनी की कैलोरी भी बढ़ सकती हैं और वह तैलीय लग सकती है। कम मात्रा में तेल डालने से चटनी का स्वाद उभरकर आएगा और सिर्फ तेल नहीं भरा रहेगा।
#3
जीरे और सरसों के बीजों की मात्रा पर दें ध्यान
जीरे और सरसों के बीजों की ज्यादा मात्रा भी चटनी को कड़वा बना सकती है। इन मसालों का सही मात्रा में ही उपयोग करें, ताकि चटनी का स्वाद अच्छा रहे। ज्यादा जीरा या सरसों डालने से चटनी में उनका स्वाद ज्यादा आने लगता है और वह कड़वी लगने लगती है। इन मसालों का उपयोग करते समय सावधानी बरतें, ताकि आपकी चटनी का स्वाद अच्छा बना रहे और वह कड़वी न लगे।
#4
करी पत्ते का करें सही उपयोग
करी पत्ते का सही उपयोग न करने से भी चटनी का स्वाद प्रभावित हो सकता है। करी पत्ते को तड़का लगाते समय हल्का भूनें, ताकि उसका कड़वा स्वाद कम हो सके। करी पत्ते को तड़का लगाते समय बहुत अधिक भूनने से उसका कड़वा स्वाद बढ़ सकता है और उसकी वजह से चटनी खराब बन सकती है। इन बातों का ध्यान रखकर आप नारियल की चटनी को हमेशा स्वादिष्ट बना सकते हैं और कड़वाहट से बच सकते हैं।