कड़वी बन जाती है नारियल की चटनी? जानिए इसके कारण और ठीक करने के तरीके

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ज्यादा तेल डालने से बचें

अगर आप नारियल की चटनी में ज्यादा तेल डाल देते हैं तो इससे भी उसका स्वाद बिगड़ सकता है। ज्यादा तेल से चटनी में कड़वाहट आ सकती है। इसलिए, हमेशा जरूरत के हिसाब से ही तेल डालें, ताकि चटनी का स्वाद खराब न हो। ज्यादा तेल डालने से चटनी की कैलोरी भी बढ़ सकती हैं और वह तैलीय लग सकती है। कम मात्रा में तेल डालने से चटनी का स्वाद उभरकर आएगा और सिर्फ तेल नहीं भरा रहेगा।