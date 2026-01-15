भारत को वन्यजीवों की माना जाता है समृद्ध भूमि, जानिए 5 कारण

भारत को वन्यजीवों की बहुत समृद्ध भूमि माना जाता है और यह कई कारणों से विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यहां लगभग 500 से अधिक वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र और 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा भारत में कई दुर्लभ और विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। आइए आज हम आपको ऐसे कारणों के बारे में बताते हैं, जो भारत को वन्यजीवों की समृद्ध भूमि बनाते हैं।

#1 भारत में पाए जाते हैं लगभग 500 से अधिक स्तनधारी और 2,000 से अधिक पक्षी भारत में लगभग 500 से अधिक स्तनधारी पाए जाते हैं, जिनमें बाघ, हाथी, गेंडे और तेंदुआ आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहां लगभग 2,000 से अधिक पक्षी भी पाए जाते हैं, जिनमें मोर, बाज, उल्लू और कई अन्य प्रकार के पक्षी शामिल हैं। यहां आपको कई प्रकार की मछलियां, कछुए और छिपकली भी देखने को मिलेंगी। भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियां कई देशों की कुल प्रजातियों से भी ज्यादा हैं।

#2 भारत में पाए जाते हैं 7,000 से अधिक कीट और 400 से अधिक तितलियां भारत में 7,000 से अधिक कीट पाए जाते हैं, जिनमें चींटी, तितली, भृंग और मधुमक्खी आदि शामिल हैं। इसके अलावा यहां लगभग 400 से अधिक तितलियां भी पाई जाती हैं। यह तितलियां अपने रंग और सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। यहां आपको मधुमक्खी पालन करने के कई तरीके मिलेंगे, जो कई देशों की तुलना में अलग और बेहतर हैं। यहां पाए जाने वाले कीटों की प्रजातियां भी कई देशों की कुल प्रजातियों से ज्यादा हैं।

Advertisement

#3 भारत में पाए जाते हैं 500 से अधिक ताजे पानी के झीलें और 1,000 से ज्यादा नदी भारत में 500 से अधिक ताजे पानी के झीलें और 1,000 से ज्यादा नदी पाई जाती हैं। इन झीलों और नदियों में कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके अलावा यहां कई प्रकार के दुर्लभ और विलुप्त होने की कगार पर खड़े जीव भी पाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले जल जीवों की प्रजातियां कई देशों की कुल प्रजातियों से भी ज्यादा हैं।

Advertisement

#4 भारत में पाए जाते हैं 7,500 से अधिक पौधे और 1,500 से ज्यादा पेड़ भारत में 7,500 से अधिक पौधे और 1,500 से ज्यादा पेड़ पाए जाते हैं। इनमें तुलसी, नीम, पीपल, बरगद और आंवला जैसे पेड़ शामिल हैं। इसके अलावा यहां कई प्रकार के औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं। ये पौधे कई बीमारियों का इलाज करने में सक्षम होते हैं। भारत में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियां कई देशों की कुल प्रजातियों से भी ज्यादा हैं। यहां के पौधे और पेड़ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।