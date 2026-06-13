राजस्थानी स्टाइल में बनाएं प्याज की सब्जी, घर में सभी को आएंगी पसंद
क्या है खबर?
राजस्थानी खान-पान की बात हो और उसमें प्याज की सब्जी का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह व्यंजन खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इसके स्वाद से आपका खाना खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। आइए आज हम आपको राजस्थानी स्टाइल प्याज की सब्जी की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्रियां
प्याज की सब्जी बनाने के लिए जरूरी चीजें
प्याज की सब्जी उन दिनों के लिए बढ़िया रहती है, जब आपके पास कोई अन्य सब्जी न हो। इसके लिए आपको 500 ग्राम प्याज (बारीक कटे हुए), 2 बड़े चम्मच देसी घी, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), आधा कप दही और एक चौथाई कप पानी चाहिए होगा।
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प्याज की सब्जी बनाने का तरीका
इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी गर्म करें, फिर इसमें जीरा और हींग डालकर भूनें। इसके बाद इसमें प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक, गरम मसाला और दही डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद इसमें पानी डालें और ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर पक जाने दें।
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प्याज की सब्जी को ऐसे दें अंतिम रूप
जब प्याज की सब्जी में पानी उबलने लगे तो इसे 5 मिनट तक पकाएं, फिर गैस बंद कर दें। अब प्याज की सब्जी तैयार है। इसे गर्मा-गर्म रोटी या चावल के साथ परोसें। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह मुख्य रूप से प्याज से बनी है। प्याज में विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो आपके शरीर के लिए लाभकारी होते हैं।
टिप्स
प्याज की सब्जी बनाते समय ध्यान में रखें ये बातें
इस सब्जी में आप अपनी पसंद के अनुसार मसालों की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मसालेदार खाना पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद ज्यादा मलाईदार और बेहतरीन हो जाता है। इस सब्जी को बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती, जिससे यह व्यंजन सस्ता और सरल हो जाता है।