राजस्थानी स्टाइल में बनाएं प्याज की सब्जी, घर में सभी को आएंगी पसंद

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प्याज की सब्जी बनाने के लिए जरूरी चीजें

प्याज की सब्जी उन दिनों के लिए बढ़िया रहती है, जब आपके पास कोई अन्य सब्जी न हो। इसके लिए आपको 500 ग्राम प्याज (बारीक कटे हुए), 2 बड़े चम्मच देसी घी, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हींग, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार), आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, हरा धनिया (बारीक कटा हुआ), आधा कप दही और एक चौथाई कप पानी चाहिए होगा।