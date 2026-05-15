मानसून के दौरान ट्रेकिंग करने की है योजना? इन बातों का रखें खास ध्यान

मानसून में जब ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश होती है तो यह ट्रेकिंग के लिए एक बेहतरीन समय है। हालांकि, मानसून में ट्रेकिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि इस मौसम में बारिश और फिसलन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप मानसून में ट्रेकिंग करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका अनुभव सुरक्षित और सुखद हो। आइए इसके बारे में जानते हैं।

#1 सही कपड़े चुनें मानसून में ट्रेकिंग करते समय सही कपड़े चुनना बहुत जरूरी है। ऐसे कपड़े पहनें जो हल्के, पानी से बचाने वाले और जल्दी सूखने वाले हों। इस मौसम में पानी से बचाने वाली जैकेट और पैंट पहनना अच्छा होता है। इसके अलावा सूती कपड़े भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये पसीने को सोखते हैं और त्वचा को हवा लगने देते हैं। साथ ही अपने साथ एक अतिरिक्त सेट कपड़े रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें पहना जा सके।

#2 जूते और मोजे का चयन मानसून में फिसलन भरे रास्तों पर चलना पड़ सकता है, इसलिए ऐसे जूते चुनें जो पकड़ वाले हों और फिसलने से बचाएं। पानी से बचाने वाले जूते सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये आपके पैरों को गीला होने से बचाते हैं और आरामदायक होते हैं। इसके अलावा ऊंची एड़ी वाले जूते न पहनें क्योंकि इससे फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। मोजे भी सूती होने चाहिए ताकि पसीना सोख सकें।

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#3 बारिश से बचाव के लिए करें तैयारी मानसून में बारिश का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए हमेशा अपने पास एक छाता या बरसाती रखें। अगर अचानक बारिश हो जाए तो ये आपके लिए बहुत काम आ सकते हैं। इसके अलावा अपने बैग में एक प्लास्टिक बैग रखें जिसमें आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान सुरक्षित रख सकें ताकि वे गीले न हों। साथ ही अपने साथ एक छोटा तौलिया भी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें।

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#4 पानी की बोतल रखें मानसून में भी शरीर में पानी की कमी न होने देना बहुत जरूरी है क्योंकि पसीने के कारण पानी की कमी हो सकती है। इसलिए अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें। कोशिश करें कि आप खुले पानी का सेवन न करें क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप फिल्टर पानी का ही सेवन करें।