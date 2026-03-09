मूली खाने के शौकीन जरूर चखें इससे बने इन व्यंजनों का  स्वाद, आएंगे बेहद पसंद

मूली एक पौष्टिक सब्जी है, जिसे खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। इसे ज्यादातर लोग केवल सलाद के रूप में खाते हैं और ज्यादा महत्व नहीं देते। हालांकि, यह सब्जी आपके शाकाहारी खान-पान में एक नया जायका जोड़ सकती है। इसकी कुरकुरी बनावट और हल्का तीखापन कई पकवानों को बहुत स्वादिष्ट बना देता है। आज हम आपको मूली से बनने वाले 5 शाकाहारी पकवानों की रेसिपी बताने वाले हैं।

#1 चटपटा मूली का सलाद अगर आपको चटपटा स्वाद पसंद है तो मूली का तीखा सलाद आपको बहुत बढ़िया लगेगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मूली को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। इसमें खीरा, चेरी टमाटर और थोड़ी-सी लाल मिर्च डाल दें। नींबू का रस, जैतून का तेल, नमक और काली मिर्च मिलाकर एक घोल बनाएं। इसके बाद इसे सलाद में डालकर अच्छी तरह मिला लें। ये खाने में ताजगी तो लाती ही है, साथ ही जरूरी विटामिन और खनिज भी देती है।

#2 मूली की भुनी सब्जी मूली की भुनी सब्जी इस सब्जी को खाने का एक जायकेदार और बेहतरीन तरीका है। इसके लिए सबसे पहले कटी हुई मूली को शिमला मिर्च, गाजर और मटर के साथ तिल के तेल में भूनें। इससे खाने में एशियाई पकवानों जैसा स्वाद आता है। स्वाद और बढ़ाने के लिए इसमें सोया सॉस और अदरक मिला दें। यह भुनी सब्जी उबले चावल या नूडल्स के साथ अच्छी लगती है। इसे रात के खाने में फटाफट बना सकते हैं।

#3 मूली का मलाईदार सूप ठंडे मौसम में मूली का मलाईदार सूप आराम देता है, जो पेट के लिए भी फायदेमंद है। इसे बनाने के लिए पहले प्याज और लहसुन को तब तक भूनें जब तक कि खुशबू ना आने लगे। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू और कटी हुई मूली डालें, साथ में सब्जी का शोरबा भी मिलाएं। जब ये सब गल जाए तो इसे पीसकर चिकना कर लें। इससे ये बिना दूध के भी मलाईदार लगेगा। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें अजवायन मिलाएं।

