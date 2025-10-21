दिवाली के बाद शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं ये पेय, जानें रेसिपी

त्योहारों का मौसम खत्म हो गया है और अब शरीर को साफ करना जरूरी है। दिवाली के मौके पर घर से लेकर ऑफिस तक में तरह-तरह के पकवान बनते हैं और ऐसे में शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बढ़ जाते हैं। आइए आज हम आपको पांचे ऐसे पेय की रेसिपी बताते हैं, जो शरीर को साफ करने और ताजगी का अहसास दिलाने में मदद कर सकते हैं। इन पेय को बनाना भी आसान है और ये स्वादिष्ट हैं।

#1 नींबू और शहद वाला गर्म पानी नींबू और शहद वाला गर्म पानी एक ऐसा पेय है, जो शरीर को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ें और एक चम्मच शहद मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट पीने से पाचन सही रहता है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा यह पेय शरीर की सुरक्षा क्षमता को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।

#2 जीरा, धनिया और सौंफ का पानी जीरा, धनिया और सौंफ का पानी भी शरीर को साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक पैन में एक चम्मच जीरे, एक चम्मच धनिये के बीज और आधी चम्मच सौंफ को सूखा भूनें और फिर इसे एक जार में डालकर उसमें 2 गिलास पानी भरें। इसके बाद इस मिश्रण को रातभर के लिए छोड़ दें और अगली सुबह इसे छानकर पिएं।

#3 हल्दी और अदरक की चाय हल्दी और अदरक की चाय में खास तत्व होते हैं, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए एक पैन में एक गिलास पानी, एक चम्मच कदूकस किया हुआ अदरक और आधा चम्मच हल्दी डालकर उबालें। इसके बाद इस मिश्रण को 5-7 मिनट तक पकाएं और फिर इसे छानकर एक कप में डालें। स्वाद के लिए इसमें शहद या नींबू का रस मिलाएं और गर्मागर्म पीएं।

#4 खीरे और पुदीने का पानी खीरे और पुदीने का पानी एक ताजगी भरा पेय है, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ साफ करने में मदद कर सकता है। इसके लिए एक जार में पानी भरकर उसमें कटा हुआ खीरा, पत्तेदार धनिया और पुदीने की पत्तियां डालें। इसके बाद इसमें नींबू का रस और अदरक का रस मिलाएं। अब इस मिश्रण को रातभर के लिए ठंडा कर दें और अगली सुबह इसे पीएं।