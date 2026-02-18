दोपहर के भोजन के लिए बनाएं ये 5 स्वादिष्ट दही के व्यंजन, जानें रेसिपी 

दोपहर का भोजन न केवल ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि पूरे दिन की गतिविधियों के लिए शरीर को तैयार भी करता है। कई लोग दोपहर के भोजन के लिए दही का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह हल्का और पौष्टिक होता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो दही से बनाए जाते हैं और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाते हैं।

#1 दही की खिचड़ी दही की खिचड़ी एक सेहतमंद और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए चावल, दाल और सब्जियों को एक साथ पकाया जाता है, फिर इसमें ताजे दही मिलाए जाते हैं। य ह व्यंजन पाचन के लिए अच्छा है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। इसे बनाने के लिए चावल को पानी में उबालें, फिर दाल और बारीक कटी सब्जियां डालें। जब सब्जियां पक जाएं तो इसमें दही मिलाएं और थोड़ा नमक डालकर गर्मागर्म परोसें।

#2 कढ़ी कढ़ी एक पारंपरिक भारतीय व्यंजन है, जिसे बेसन और दही से बनाया जाता है। इसमें बेसन के छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें तल लिया जाता है, फिर इन्हें टमाटर और मसालों से बनी ग्रेवी में पकाया जाता है। अंत में इसमें ताजे दही मिलाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को पानी में घोलें और छोटे-छोटे गोले बनाकर तलें। अब टमाटर और मसालों को पकाकर उसमें बेसन के गोले डालें और अंत में दही मिलाएं।

#3 दही वाला पुलाव दही वाला पुलाव एक खास और स्वादिष्ट विकल्प है, जिसे चावल, सब्जियों और मसालों के साथ पकाया जाता है। इसमें ताजे दही मिलाए जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को पानी में उबालें, फिर बारीक कटे प्याज, टमाटर और मसालों को डालकर पकाएं। अब इसमें उबले हुए चावल डालें और अंत में दही मिलाएं। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट पकाकर गर्मागर्म परोसें। यह व्यंजन सेहत के लिए भी अच्छा है।

