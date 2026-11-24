सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा डालें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं।

अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह सेट हो जाए।

इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेल लें। ध्यान रखें कि पूरियां ज्यादा पतली न हों, बल्कि मोटी हों ताकि वे तलने पर कुरकुरी बनें।

अब गर्म तेल में पूरियों को सुनहरा होने तक तल लें।