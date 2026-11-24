सुबह के नाश्ते के लिए बेहतरीन है पूरी सब्जी, जानिए इसे बनाने का तरीका
क्या है खबर?
पूरी सब्जी एक पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जो किसी भी समय खाया जा सकता है। यह विशेष रूप से रविवार या किसी खास मौके पर नाश्ते में परोसी जाती है। पूरियां गोल और कुरकुरी होती हैं, जबकि सब्जी मसालेदार और लाजवाब होती है। इस व्यंजन को बनाने के लिए कुछ खास तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए पूरी सब्जी की रेसिपी जानें।
सामग्रियां
पूरी-सब्जी के लिए जरूरी चीजें
पूरी बनाने के लिए आपको गेहूं का आटा, नमक, पानी और थोड़ा तेल चाहिए होगा।
सब्जी के लिए आलू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया चाहिए होगा। इसके अलावा आपको तेल भी चाहिए होगा।
आप चाहें तो सब्जी के लिए अन्य सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च आदि भी मिला सकते हैं।
पूरी
पूरी बनाने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा डालें और उसमें थोड़ा नमक मिलाएं।
अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि यह सेट हो जाए।
इसके बाद छोटे-छोटे गोले बनाकर उन्हें बेल लें। ध्यान रखें कि पूरियां ज्यादा पतली न हों, बल्कि मोटी हों ताकि वे तलने पर कुरकुरी बनें।
अब गर्म तेल में पूरियों को सुनहरा होने तक तल लें।
सब्जी
सब्जी बनाने का तरीका
सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटी हुई प्याज डालें। प्याज को सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ मिनट तक पकने दें।
अब इसमें बारीक कटी हुई टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डालकर पकाएं।
इसके बाद उबले हुए आलू को मैश करके इसमें मिलाएं और थोड़ी देर तक पकने दें।
अंतिम रूप
सब्जी को अंतिम रूप देने का तरीका
जब सब्जी अच्छे से पक जाए तो उसमें हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। आपकी मसालेदार आलू की सब्जी तैयार हो गई है। इसे गर्मागर्म पूरियों के साथ परोसें और इसका आनंद लें।
इस व्यंजन को आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह व्यंजन सभी को पसंद आएगा और आपके मेहमान भी इसकी तारीफ करेंगे।
फायदे
पूरी सब्जी खाने के फायदे
पूरी सब्जी एक पौष्टिक व्यंजन है, जो ऊर्जा देने वाले तत्वों से भरपूर होता है। यह आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है और लंबे समय तक पेट भरता है।
इसमें उपयोग किए गए मसाले पाचन को बेहतर रखने में मदद करते हैं।
इसके अलावा यह व्यंजन किसी भी खास मौके पर बनाया जा सकता है और सभी को पसंद आता है। इसलिए अगली बार जब आप कुछ खास बनाना चाहें तो पूरी सब्जी जरूर आजमाएं।