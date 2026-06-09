पंजाब में खास मौकों पर बनाई जाती है डोडा बर्फी, आप भी जानें इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
डोडा एक पारंपरिक पंजाबी मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। यह मिठाई अपने अनोखे स्वाद और चिपचिपी बनावट के कारण बहुत पसंद की जाती है। यह मिठाई खास तौर से फरीदकोट से आती है और इसे दूध से बनाया जाता है। 1900 के दशक की शुरुआत में हरबंस विग नामक पहलवान ने इसे बनाया था, ताकि उन्हें पोषण और ऊर्जा मिल सके। आइए इस बर्फी की आसान रेसिपी जानते हैं।
सामग्रियां
डोडा बर्फी बनाने के लिए जरूरी चीजें
डोडा बर्फी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि 4 लीटर मलाई युक्त दूध, एक चौथाई कप दलिया, आधा कप पिसी चीनी, एक चौथाई कप फिटकरी, आधा कप जितना देसी घी और कोको पाउडर (वैकल्पिक)। इसके अलावा आपको आधा कप बारीक कटे बादाम, आधा कप बारीक कटे काजू, आधा कप बारीक कटे पिस्ता, एक चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच खरबूजे के बीज भी चाहिए होंगे।
#1
दलिया को भुनने से शुरूआत करें
एक मिठाई को बनाने की शुरूआत करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में दलिया को सूखा भून लें। जब उसका रंग बदलकर हल्का भूरा हो जाए तो इसे आंच से उतारकर अलग रख दें। ऐसा करने से इसमें एक अच्छी खुशबू और स्वाद आ जाएगा। इसके बाद इसी कढ़ाई में मलाई युक्त दूध डालें और उसमें एक उबाल आ जाने दें। इसके बाद इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि दूध आधा न हो जाए।
#2
मिठाई का मिश्रण बनाएं
दूध जब पक रहा हो तो उसे बीच-बीच में हल्के हाथों से मिलाते भी रहें। इसके बाद इसमें भुना हुआ दलिया, चीनी और फिटकरी डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिटकरी की मदद से दूध थोड़ा दानेदार बन जाएगा, जिससे मिठाई ज्यादा लजीज लगेगी। जब मिश्रण और गाढ़ा हो जाए तो उसमें कोको पाउडर और देसी घी डालकर मिलाएं। इसे लगातार मिलाते रहें, ताकि मिश्रण एकदम चिकना और सही हो जाए।
#3
मिश्रण को ठंडा करके बनाएं बर्फी
इसके बाद इस मिश्रण में बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता और खरबूजे के बीज शामिल कर दें। इसको तब तक पकाते रहें जब तक कि मिश्रण एक गाढ़े आटे जैसा न हो जाए और पैन के किनारों को छोड़ने न लगे। इस चरण में इसमें बचा हुआ देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। एक ट्रे पर घी लगाकर इस मिश्रण को फैलाएं और कुछ देर तक ठंडा हो जाने दें। इसके बाद इसे बर्फी के आकार में काट लें।