पंजाब में खास मौकों पर बनाई जाती है डोडा बर्फी, आप भी जानें इसकी आसान रेसिपी

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मिश्रण को ठंडा करके बनाएं बर्फी

इसके बाद इस मिश्रण में बारीक कटे काजू, बादाम, पिस्ता और खरबूजे के बीज शामिल कर दें। इसको तब तक पकाते रहें जब तक कि मिश्रण एक गाढ़े आटे जैसा न हो जाए और पैन के किनारों को छोड़ने न लगे। इस चरण में इसमें बचा हुआ देसी घी डालकर अच्छी तरह मिला लें। एक ट्रे पर घी लगाकर इस मिश्रण को फैलाएं और कुछ देर तक ठंडा हो जाने दें। इसके बाद इसे बर्फी के आकार में काट लें।