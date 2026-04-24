कद्दू बनाम सूरजमुखी के बीज: दोनों में से किसका सेवन सेहत के लिए है ज्यादा फायदेमंद?

कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज पौधों के बीज होते हैं, जो खान-पान में शामिल किए जाते हैं। इन्हें ज्यादातर स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है। ये बीज प्रोटीन, फाइबर और सेहतमंद वसा का अच्छा स्रोत होते हैं। हालांकि, इनकी पोषण सामग्री और सेहत के फायदों में कुछ अंतर हैं। आज हम आपको दोनों के बीच अंतर और इनके फायदे बताएंगे, जिससे आप अपने खाने के लिए सही विकल्प चुन सकें।

कद्दू कद्दू के बीजों में मौजूद पोषक तत्व कद्दू के बीज मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फास्फोरस जैसे खनिजों से भरपूर होते हैं। इनमें विटामिन-A, विटामिन-C और विटामिन-K भी होते हैं, जो त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद हैं। ये बीज फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो पाचन को सुधारने और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करते हैं। कद्दू के बीज में एंटी-ऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। यह बीज पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है।

सूरजमुखी सूरजमुखी के बीजों में पाया जाने वाला पोषण सूरजमुखी के बीज विटामिन-E और विटामिन-B1 का अच्छा स्रोत हैं, जो त्वचा की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये बीज सेलेनियम और कॉपर जैसे खनिजों से भी भरपूर होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। सूरजमुखी के बीज में अच्छी वसा और फाइबर होते हैं, जो दिल की सेहत को बढ़ावा देने और पाचन को सुधारने में मदद करते हैं।

Advertisement

चयन दोनों में से किसका सेवन सेहत के लिए है ज्यादा बेहतर? कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, दोनों के अपने सेहत के फायदे हैं, लेकिन कद्दू के बीज ज्यादा पोषक होते हैं। इनमें विटामिन-A और विटामिन-C की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा और आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इनकी फाइबर और प्रोटीन सामग्री भी अधिक होती है, जो पाचन को सुधारने और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद कर सकती है। इसलिए, कद्दू के बीज का चयन सेहत के लिए ज्यादा बेहतर है।

Advertisement