कद्दू का जूस बनाम मेथी के बीजों का पानी: गर्मियों में किसका सेवन है बेहतर?
क्या है खबर?
गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाले पेय का सेवन करना फायदेमंद होता है। ये पेय न केवल शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, बल्कि पेट की गर्मी को भी कम करते हैं। इसके लिए लोग कद्दू के जूस और मेथी के बीजों का पानी पीना पसंद करते हैं। हालांकि, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी है? आइए जानते हैं कि कद्दू का जूस पीना बेहतर है या मेथी के बीजों का पानी।
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कद्दू के जूस के फायदे
कद्दू का जूस विटामिन-A, विटामिन-C, पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर होता है। यह पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह जूस पाचन को ठीक रखने में भी सहायक है। यह वजन घटाने के लिए भी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है।
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मेथी के बीजों के पानी के फायदे
मेथी के बीजों का पानी सूजन कम करने वाले गुणों से भरा होता है, जो शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर से हानिकारक तत्वों को दूर करने में सहायक होते हैं। यह पानी मधुमेह के खतरे को कम करने, शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित करने में मददगार है। इसके साथ ही यह पेट की गर्मी को भी कम करता है।
चयन
दोनों पेय में से किसका चयन करना है बेहतर?
कद्दू का जूस और मेथी के बीजों का पानी दोनों ही गर्मियों के लिए अच्छे पेय हैं, लेकिन इनकी तासीर अलग-अलग होती है। जहां कद्दू का जूस ठंडक देने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है, वहीं मेथी के बीजों का पानी मधुमेह के खतरे को कम करने, शुगर के स्तर को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित करने में सहायक है। इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार इनमें से किसी का चयन करें।
रेसिपी
कद्दू का जूस और मेथी के बीजों का पानी बनाने का तरीका
कद्दू का जूस बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकतानुसार कद्दू का छिलका छिले, फिर कद्दू को धोकर जूसर में डालें और इसे पीस लें। आप चाहें तो इसमें काला नमक और नींबू का रस भी मिला सकते हैं। इससे जूस और स्वादिष्ट लगेगा। दूसरी ओर, मेथी के बीजों का पानी बनाने के लिए एक चम्मच मेथी के बीजों को रातभर एक गिलास पानी में भिगोकर छोड़ दें, फिर अगली सुबह इसे छानकर पिएं।