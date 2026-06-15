कद्दू का जूस बनाम मेथी के बीजों का पानी

कद्दू का जूस बनाम मेथी के बीजों का पानी: गर्मियों में किसका सेवन है बेहतर?

लेखन अंजली 01:29 pm Jun 15, 202601:29 pm

क्या है खबर?

गर्मियों में शरीर को ठंडक देने वाले पेय का सेवन करना फायदेमंद होता है। ये पेय न केवल शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, बल्कि पेट की गर्मी को भी कम करते हैं। इसके लिए लोग कद्दू के जूस और मेथी के बीजों का पानी पीना पसंद करते हैं। हालांकि, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य के लिए ज्यादा लाभकारी है? आइए जानते हैं कि कद्दू का जूस पीना बेहतर है या मेथी के बीजों का पानी।