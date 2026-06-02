गर्मियों के दौरान बनाएं पारंपरिक 'नीर मोर', इस पेय की रेसिपी भी है आसान

'नीर मोर' दक्षिण भारत का एक पारंपरिक पेय है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। यह पेय न केवल ताजगी देता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। नीर मोर नारियल पानी और दही का मिश्रण है, जिसमें स्वादिष्ट मसाले मिलाए जाते हैं। इस लेख में हम आपको नीर मोर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्री जरूरी सामग्री नीर मोर बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजें चाहिए, जो आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। इनमें शामिल हैं: एक बड़ा नारियल, आधा कप दही, एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, स्वादानुसार नमक, एक चुटकी हींग, एक चम्मच करी पत्ता, एक चम्मच सरसों के दाने, 2 सूखी लाल मिर्च और थोड़ा-सा तेल। आप चाहें तो इसमें और भी मसाले मिला सकते हैं, जैसे जीरा और धनिया पाउडर आदि।

#1 नारियल पानी और दही को मिलाएं सबसे पहले एक बड़े बर्तन में नारियल पानी और दही को अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लें, ताकि यह एकदम चिकना हो जाए। इसके बाद इस मिश्रण को कुछ देर के लिए अलग रख दें, ताकि यह थोड़ा ठंडा हो जाए। यह मिश्रण नीर मोर का आधार होगा, जिसमें हम बाद में अन्य मसाले मिलाएंगे। इससे पेय का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह पीने में अधिक स्वादिष्ट लगेगा।

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#2 मसाले भूनें अब एक छोटी कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च और हींग डालें। जब सरसों के दाने फूटने लगे और करी पत्ता भूरा हो जाए तब इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनें। इस मिश्रण को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि खुशबू न आने लगे और मसाले अच्छे से मिल जाएं। यह चरण नीर मोर को खास स्वाद देगा और इसे और भी लाजवाब बनाएगा।

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