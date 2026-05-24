ढाबा स्टाइल कढ़ाई मशरूम की रेसिपी, एक बार खाएंगे तो बार-बार बनाने का करेगा मन

मशरूम एक ऐसा स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, जो कई व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप मशरूम के शौकीन हैं तो आपके लिए ढाबा स्टाइल कढ़ाई मशरूम को आजमाना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको ढाबा स्टाइल कढ़ाई मशरूम की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

सामग्री ढाबा स्टाइल कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए जरूरी चीजें ढाबा स्टाइल कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजों की जरूरत होगी, जो बाजार में मिल जाएंगी। इसके लिए 250 ग्राम मशरूम, 2 बड़े चम्मच तेल, एक प्याज (बारीक कटा हुआ), एक टमाटर (बारीक कटा हुआ), एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक (स्वादानुसार), 2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई) और हरा धनिया (बारीक कटा हुआ) लगेगा।

#1 मशरूम को तैयार करें ढाबा स्टाइल कढ़ाई मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले मशरूम को साफ पानी में डालकर अच्छे से धो लें। इसके बाद उन्हें सूती कपड़े से पोंछकर एक प्लेट में रखें, ताकि वे पूरी तरह से सूख जाएं। ध्यान रखें कि मशरूम को ज्यादा देर पानी में न रखें, क्योंकि इससे उनकी ताजगी कम हो जाती है। सूखे मशरूम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वे आसानी से पक सकें।

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#2 मसाले भूनें अब एक कढ़ाई या बड़े पैन में तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा डालें और जब यह तड़कने लगे तो इसमें बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट भूनें, ताकि इसका कच्चा स्वाद चला जाए। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और शिमला मिर्च डालकर थोड़ी देर पकाएं। इसके बाद इसमें टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं। इस मिश्रण में धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिलाएं।

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#3 मशरूम मिलाएं जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें कटे हुए मशरूम डालें और उन्हें मध्यम आंच पर पकाएं। मशरूम को ज्यादा न दबाएं, क्योंकि इससे वे टूट सकते हैं। इन्हें लगभग 5-7 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। बीच-बीच में उन्हें हिलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं और हर तरफ से पकें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे 2-3 मिनट तक ढककर पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं।